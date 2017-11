Andrei Liimets: Eesti film muutub üha rahvusvahelisemaks

Hiljuti Eesti filmiajakirjanike ühingu esimeheks valitud Andrei Liimets rõõmustab, et Eesti filmiturule on järjest lisandumas heatasemelisi operaatoreid.

"Balti Filmi- ja Meediakolledž on tehniliste oskuste paranemisel väga oluliseks osutunud," ütles ta Klassikaraadio saatele "Delta". "Meil on tekkinud väga häid rahvusvaheliste oskustega operaatoreid."

Ta lisas, et pisub jäta soovida stsenaristide tase, ent ka selles osas on olukord üha paranemas. "Stsenaariumi kirjutamist tuleb samuti õpetada, see, kuidas lugu ekraani jaoks mugandada, on väga tehniline oskus, aga ka andekaid stsenariste tuleb järjest peale."

Tema sõnul on Eesti film üldse muutumas rahvusvahelisemaks, sellest annavad märku mitmed põnevad koostööprojektid nagu näiteks "Mandariinid" või "Kallis õeke". "Tegelikult on PÖFFi panus sellesse arengusse suur, kuigi seda kohe ehk märgata polegi," leidis ta.

Liimets lisas, et ka filmiajakirjanike roll selles, et peegeldus ja analüüs ulatuks Eestist kaugemale, on suur. "Mul ei ole illusiooni, et suudan kellegi maitset kujundada või filmimaastikku oluliselt muuta, aga samas ei peaks kultuuriajakirjaniku töö olema ainult lühilausetes tviitimine."

Liimetsa enda huvi filmimaailma vastu pärineb varasest lapsepõlvest ning tema kirjutajakarjäär sai alguse blogimisest. "Läks päris kaua aega enne, kui trükimeediani jõudsin."

Oma valimist filmiajakirjanike ühingu etteotsa peab Liimets suureks tunnustuseks, sest eelnevalt on organisatsiooni juhtinud inimesed, kellele ta enda sõnul alt üles on vaadanud. "Ühingul ei ole palju liikmeid, aga igaühe antud kultuurikillust sõltub päris palju," tõdes ta.