Kaspar Viilupi PÖFFi-minutid: Hispaania või Alaska, valige ise

Need, kes varem näinud Michael Winterbottomi, Steve Coogani ning Rob Brydoni ühisel nõul ja jõul sündinud linalugusid "The Trip" ja "The Trip to Italy", ei pea edasi lugema. "Trip to Spain" ("Reis Hispaaniasse") ei ürita uuesti jalgratast leiutada, naljad ning olukorrad on (kohati!) üks-ühele samad ning äratundmine, kui mitte öelda isegi deja vu tunne, on vältimatu. Mõnes mõttes on see kompliment, sest kes ei tahaks näha neid Briti esikoomikuid jauramas ja kildu rebimas, aga teisalt...

Kellel eelmised filmid nägemata, siis lugu on lihtne. Coogan ja Brydon, kes kusjuures mängivad iseend, lähevad koos reisile, et arvustada kohalikke restorane ja nautida elu, ning sellega sünopsis põhimõtteliselt lõpebki. Vaataja rändab nendega kaasa, kannatab - või kui kõht täis, siis mõmiseb mõnust kaasa - toiduporno käes ja puutub kokku kõiksuguse argimuredega. Küll on jamad perekonnaga, küll agentidega, mida iganes. Lustlik reisipäevik üksikute komistustega.

Põhiline võti, mis need teosed väljapaistvaks muudab, ongi Steve Coogan ja Rob Brydon ise. Nende veidi vintis möla, üksteise tögamine ja enese ego kergitamine on hektiline ja suvaline, aga nendes karakterites on mingi nüanss, mis töötab. Žanriliselt üsna liigitamatu asi, midagi stand-up komöödia ja lihtsa rahvakomöödia vahepealset. Võta siis nüüd kinni.

Ja kui korra filmi distantsilt vaadata, mõeldes laiemalt sellele, mis ekraanil toimub, siis võib "Reisi Hispaanias" võtta ka kui Briti vananevate staaride versiooni Eesti kultussarjast "Õnne 13". See ei ole mõnitus!

Kui aga nii päikselist reisi ei taha ette võtta, siis "Sweet Virginia" on just õige valik. Režissöör Jamie M. Dag viib vaataja Alaska väikelinna, ning see "väike" ei ole mingi sõnakõlks. Linnakest, kus elab napilt käputäis inimesi, tabab kolmikmõrv ning vaikselt hakkavad lahti rulluma sealsete elanike tumedad plaanid. Loo keskmesse asetub sarjast "Elavad surnud" tuntud Jon Bernthal kohaliku hotellipidajana (tema hotellist tuleneb ka filmi nimi), kes peab nende sündmuste keskel langetama saatuslikke valikuid.

"Sweet Virginia" kulgeb vaikselt ja rahulikult, kiiret ei ole kuhugi - inimesed on mõtlikud ja endassetõmbunud, mikroemotsioonide tagant on raske näha, kellega on päriselt tegemist. See paigutab Jamie. M. Dagi linaloo Ameerika väikelinnakrimkade pikka traditsiooni, kus sündmustik kerib lahti aeglaselt, kuid kulmineerib kiire plahvatusega. Suur ühisosa on filmil näiteks sel aastal ilmunud Taylor Sheridani "Wind Riveriga".

Heade näitlejatöödega - Bernthali kõrval tasub välja tuua näiteks erilist kaabakat mänginud Christopher Abbott ja n-ö hunt lambanahas Imogen Poots - žanritruu linateos, mis teab täpselt, kuhu minna ja millised nuppe vajutada. Tuju just heaks ei tee, aga jääb meelde ning pakub elamuse, üllatamata seejuures otseselt millegi uuega. Aga kas alati peabki?

