Muusikaõpetajate Liit: noored õpetajad ei oska kohati isegi nooti lugeda

Muusikaõpetajate Liit leiab, et muusikaõpetajate tase on kõrgkooliti väga kõikuv ning klassi ette astuvad ka sellised noored õpetajad, kes ei oska isegi nooti lugeda.

Muusikaõpetajad soovivad, et haridusministeerium vaataks kõrgkoolide õppekavad üle. Nad leiavad ka, et muusikaõpetajaid võiks koolitada vaid Muusika- ja Teatriakadeemias. Praegu saab muusikaõpetajaks õppida lisaks nii Tartu Ülikoolis, Viljandi kultuuriakadeemias kui ka Tallinna Ülikoolis.

Muusikaõpetajate Liidu mure muusikahariduse tuleviku pärast on kestnud aastaid. Liidu hinnangul on tekkinud olukord, kus tulevaste muusikaõpetajate ettevalmistus on eritasemeline ja väljaspool Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat kasutatavad õppekavad piisavat tulemust ei anna.

Liidu aseesinaine Alla Eenma ütles "Aktuaalsele kaamerale;" et talle teeb paljude õppekavade puhul mulle muret see, et ei ole piisavalt pillitunde. "Kui tuleb laps ja ütleb, et ma tahan seda laulu laulda, siis see õpetaja peaks oskama klaverit mängida," sõnas ta ja lisas, et muret teeb, kui kolleeg tõepoolest nooti ei tunne, sest ta ei olegi piisavalt seda koolis õppinud.

Ühe näitena toob liit välja, et individuaalõppe osakaal teistes koolides on liiga väike. Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna juht Marko Mägi sellega ei nõustu. "See mõte, arvestades kogu Eesti praegust regionaalpoliitilist olukorda, on äärmiselt kitsarinnaline," ütles Mägi ja leidis, et kui vaadata EMTA vilistlaste tööhõivet Lõuna-Eesti piirkonnas või TÜVKA vilistlaste jätkamist Lõuna-Eestis, siis kindlasti on nende kool koht, mis tagab just jätkusuutliku muusikahariduse selles piirkonnas.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppeprorektor Margus Pärtlas sõnul ei saa eitada, et ka Lõuna-Eestis on õpetajaid tarvis ja meie lõpetajad just sinna väga aktiivsed minema ei ole. "Ma ei julgeks öelda, et muusikaakadeemia peab tingimata olema see ainus koht, aga loomulikult me tahaks mängida olulist rolli selle probleemi lahenduste otsimisel."

Ministeerium võtab teema arutlusele tuleval aastal, kui jagatakse ülikoolide vastutusvaldkondi. Haridusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver leidis, et on hea, kui esindusorganisatsioon tunneb muret oma valdkonna pikaajalise käekäigu pärast. "Edaspidi, kui on see hetk, et ülikoolidega räägitakse läbi vastutusvaldkondi, siis on võimalik, et see on üks teema, mille me lauale tõstame," kinnitas ta ja tõi välja, et siis saab teemat juba arutada ja otsustada.