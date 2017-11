Jaan Elkeni näitus "Lendab üle" pakub vana head maastikumaali uues kastmes

Klassikaline maastikumaal on saanud uue mõõtme, teostel kujutatud tühermaadest õhkub morbiidset jõudu ning hallides toonides atmosfäärsuse taga aimub siiski ka sinitaeva võimalust.

Jaan Elken ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tema maalidele on talletatud arhetüüpsed motiivid, mis võivad pärineda nii maakera algsest olemusest kui ka lennuväljade õhkutõusu radadest. Kõik sõltub vastuvõtja lainepikkusest. "Ma teatud määral vältisin linnaliste teadete ja postrite esteetikat," ütles kunstnik ja lisas, et tegemist on vana hea maastikumaaliga uues kastmes. "Linnainimese jaoks on need tühermaad linna ääres ja sellega lõpeb tema tsivilisatsioon."

Näitus "Lendab üle" jääb avatuks kuni 10. detsembrini.