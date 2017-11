Arne Miku lavastatud "Diego ja Frida" jõudis Moskvas lavale

Teos nimega "Diego ja Frida" räägib Mehhiko kunstnike Diego Rivera ja Frida Kahlo suhetest vene revolutsionääri Lev Trotski ning tema abikaasa Natalja Sedovaga.

Lev Trotski ei ole selles lavastuses lihtsalt vana emigrandist revolutsionäär, vaid ka kirglik armastaja. Lavastaja Arne Mikk selgitas "Aktuaalses kaameras", et kui lauljad olid suutnud selle muusikalise materjali ära omandada, siis hakkas kujunema mõlemapoolne soov teha nendest karakteritest elavad ja usutavad inimesed.

Ooper "Diego ja Frida" loodi spetsiaalselt Moskva Kammermuusika teatrile. Koos Arne Mikuga oli meeskonnas noor vene dirigent Dmitri Krjukov. "Tema

esimesest sõnast sain aru, et töötan suure meistriga," ütles Krjukov, tänades jumalat ja saatust, et talle anti võimalus töötada sellise inimesega. "Mul on rõõm, et suutsime koos lavastajaga avada ideed, mida helilooja on kätkenud sellesse muusikasse."

Lavastaja Aarne Miku suhted Moskva Kammermuusikateatriga on väga pikad ja sõbralikud. Just seal lavastas ta oma esimese lavastuse 1979. aastal.