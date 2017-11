Kultuuriportaal soovitab: "Lõvisüda" ETV2-s

Teppo kohtab ilusat blondiini Sari’t ja armub temasse. Aga see pole sugugi mitte tavaline armastuslugu. Teppo on neonatside grupi keskne figuur ja kui ta kohtab Sari poega, ootab teda ees suur üllatus - Sari poja nimi on Rhamadhani ja ta on mustanahaline. Teppo jaoks on see loomulikult suur dilemma. Ühest küljest on ta kirglikult armunud imepärasesse naisesse, tal on kõik võimalused täita oma unistused perekonnast ja lapsevanemaks olemisest.

Teisest küljest on tal sisimas veendumus, mis põhineb diskrimineerimisel, ignorantsusel ja vihkamisel. Kui Sari Teppost rasedaks jääb, üritab mees anda endast parima, et Rhamadhaniga leppida. Seistes vastamisi oma vennaga ja vanade sõpradega natsistlikust grupeeringust, on ta sunnitud otsustama armastuse ning vihkamise vahel.

Film "Lõvisüda" on ETV2 ekraanil 22. novembril kell 21:45.