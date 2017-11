Gaenside kunstnikepaari seob huvi protsesside vastu

"Meie töös on kõige põnevam see taust, keskkond ise, kuhu tuleb luua sobiv lahendus ja teine asi on see, et alati esineb päris palju teadmatust, kas asi õnnestub või mitte," rääkis Taevo Gans kultuurisaatele OP.

Helle Gaens märkis, et kahe inimese ühises töös on konsensust sageli raske leida. "Üllatusi näituse kokku panemisel oli palju sellepärast, et ilmusid välja ka mõningad objektid, mida ma üldse ei mäletanud ja mida olin teinud - palju jäi ka ainult paberi peale," tunnistas ta.

Disainiajaloolane Kai Lobjakas leidis, et Helle ja Taevo Gansi panus disainiajalukku on ajast-aega olnud ebastandardsed lahendused,

"Eks see osaliselt oli olude sunnil ning ehkki sisearhitektuur on kaduv kunst, mis lõpmatuseni ei säili. Nende töödes joonistub aga välja väga selge käekiri," lausus disainiajaloolane Kai Lobjakas. "Helle puhul ma nimetaksin märgilise tööga tema Pärnu KEKi lasteaeda, Taevo puhul seda, et ta on väga tugev olnud näituste korraldamisel, mis on spetsiifiline valdkond."

Taevo Gans lisas, et tema abikaasa ja koostööpartneri käekiri on ühelt poolt parajalt ratsionaalne, teisalt parajalt emotsionaalne. "Tal on väga tugev koloriidivaist," tunnustas ta.

Helle Gaens meenutas saates kunagi Mart Kalmu poolt käibele võetud väljendit "kollase allveelaeva esteetika. "Tol ajal, 60.- 70. tegelesime tüüpmööbliga, masstootminega, aga siis alustas Bruno Tomberg ARSi ruumi ja vormi näitustega - sealt sai alguse eksperimentaalne pool."