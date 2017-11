Sõnasäuts. Tallestu

Esimene reaktsioon kuuldes sõna “tallestu” on, et pistmist võib olla ehk lambakasvatusega ja tallestu on koht, kus hoitakse tallesid. Tegelikult see muidugi nii ei ole.

Tallestu on tulnud sõnast talletama ehk tallele panema, jäädvustama, salvestama; tallel hoidma, säilitama.

Samast sõnastikust leiab veel mälestuste talletamiseks loodud sõnad: mälemik ehk mälestusteraamat ja mälestu ehk mälestiskogu, memuaarid.

Kuula eelmiseid sõnasäutse siit