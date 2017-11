OP: Rongiteater liitis publiku kogukonnaks

"Kummaline oligi see, et kui mind tavaliselt on publiku kaasamine häirinud ja see on olnud kunstlik, siis seekord oli see täiesti loomulik ning publik moodustas algusest peale ühe kogukonna. Etendus toimus ju lõpuks kaheksal erineval mänguplatsil ja publik liikus nende vahel," rääkis Allik.

Oidsalu sõnul ei saa publik praktiliselt sekundikski rahu, olles etenduses osaline. "Kui siis Tallinnast ja Tartust saabuvatele rongidele lõpuks kohtutakse Tapa raudteeperroonil, siis pahaaimamatu publik satub filmivõtetele, kus ta siis osaleb erinevates massistseenides, mis kujutavad üsna mastaapsel moel 40. aasta väga kurbi okupatsioonisündmusi," kirjeldas ta. "Lisaks sellisele publiku ärgitamisele on on brechtilikkust ka lavastuses endas - selline revüülik lähenemine, nagu Brechtile kombeks oli. Samas see jantlikkus või meelelahutuslikkus ei varjuta ega madalda kuidagi väga tõsiseid ja traagilisi teemasid."

Allik pidas vaimustavaks Ivar Põllu kompositsiooni. "See oli läbi mõeldud, täpne, haaras väga olulisi sündmusi 40. aastatest ja samal ajal jooksis see Brechti rida, mida minu meelest väga täpselt mängis nii kuuldemängus kui ka laval Robert Annus," nimetas ta etenduse trumpe. "Näitlejatel ju rolle nagu polnudki - peale Annuse läbiva Brechti. Ja samal ajal olid näitlejad särasid: Henrik Kalmet mitmetes rollides Pansost kuni Pätsini ja Hitlerini - ja ka teised olid tublid. Minu meelest oli tegemist Põllu ühe parema tööga."

Oidsalule jättis kõige sügavama mulje Henrik Kalmeti näitlejatöö. "Lisaks on Kristiina Põllu teinud täiesti suurepärase töö kogu selle ruumi kujundamise ja lavastamisega,. Tekib seos sellega, et Tapa raudteejaam ise on räämas ja õnnetu, siis on ka võimalus iseennast vastu seinu etendusi vaadates ära määrida või siis küünegaseinalt lahti kooruvaid värviplärakaid põrandale pillutada."

Alliku kinnitusel on tegemist olulise, mõtlemapaneva ja hästi tehtud teatrisündmusega.