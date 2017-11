Margus Karu muinasjuturaamatu illustratsioonid saavad näituseks

Illustratsioonide autor kunstnik Britt Samoson joonistas septembrikuus ilmunud lasteraamatule ligi 30 muinasjutulist ning detailiderohket tööd, mis kujutavad raamatu kangelase, hobuse Henry rännakuid nii argises kui ka unenäolises maailmas. Nüüd saab neid joonistusi vaadelda terviklikus väljapanekus koos kunstniku kommentaaridega.

"Minuni on jõudnud ääretult palju sooja tagasisidet selle raamatu kohta ning minule kui selle raamatu kunstnikule on eelkõige saadetud positiivseid kirju selle raamatu piltide teemal. Ma arvan, et need tööd puudutavad inimesi eelkõige seetõttu, et neis on ühendatud teatud nostalgia ning vanamoelisi muinasjuturaamatu pilte meenutav maagia koos fantaasiarikaste ning tänapäevalike tegelaskujudega. See on see vaib, mida Margus soovis ning tema vaist oli õige," rääkis Britt Samoson

Väljapanek aitab tuua jõulueelsesse perioodi veidi maagilist hõngu ning ühtlasi avada ka uksi raamatu loomise kunsti köögipoolele.

Näiteks ühe töö loomisel kasutas illustraator Britt Samoson kohati väga palju erinevaid vahendeid ühendades akvarelli, akvarellpliiatseid, pastellpliiatseid, tinti, pastellpliiatsitolmu, akvarellipliiatsitolmu, akrüülvärve, valget tindipliiatsit jne. Ühe töö loomisele kulus olenevalt töö iseloomust 24 kuni 48 peaaegu järjestikust töötundi.

Selle aasta septembris ilmunud raamat müüs esimese tiraaži läbi vaid mõne kuuga, hiljuti jõudis riiulitele juba kordustrükk.

“Hobune Henry Unenägu” on soe ja fantaasiaküllane lugu, mis julgustab nii suurt kui ka väikest lugejat avastama seigeldes oma tõeline olemus ja päris sõbrad.

Raamat sobib ettelugemiseks nii lastele, kellele meeldib kuulata unejutte, kui ka neile, kes juba ise loevad.

Näituse raames ilmuvad peagi Apollo lettidele raamatule seltsiks ka kunstniku signatuuriga raamimiseks sobilikud mini-reprod, mida on võimalik osta endale või sõbrale kingituseks.