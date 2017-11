Tudengid avavad Nooruse galeriis ühisnäitused

Näitust "Katk / Nigrum Mortem" osa kirjeldab kunstikool järgnevalt:

"Must-valge. Katkemine. Katk. Must surm. Katk tähistab ajalooliselt kõike hirmsat. Katk on üks neljast apokalüptilisest ratsanikust – valgel hobusel saabub katk. Aga katk kui katkemine võib olla ka uue alguse sümboliks. Lõpp on uue algus."

Kunstikooli 4. kursuse maalitudengid tegelesid näituse raames katku teemaga. Mustalt ja valgelt. Otseselt ja tõlgendades – oma lahendusi ja järeldusi leides.

Näitusel „Sinine Teisipäev“ on esitatud valik töödest, mis valmisid Kadri Toomi juhendamisel 4. kursuse eksperimentaalgraafika tunni raames. Kasutatud on graafikatehnikat tsüanotüüpiat. Tsüanotüüpia ehk raua sinitrükk on fotomenetlusprotsess, kus kujutis ilmutatakse paberile rauasisaldusega kemikaalide ning UV valguse koostöös. Tulemuseks on valgete joontega kujutis sinisel taustal.

Mõlemad näitused galeriis Noorus on avatud 16. detsembrini.