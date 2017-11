16 aastat hiljem: Vanemuisesse jõuab muusikal "Hüljatud"

Marko Matvere mängis Javerti 16 aastat tagasi linnahallis ja astub samas rollis üles nüüd Vanemuises. Maria Listra oli toona väikese Cosette'i rollis, täna aga kehastab sama rolli täiskasvanud versiooni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Olles tunnetuslikult selle juba läbi teinud, siis nüüd on mängida seda suurt Cosette'i, kes usub seda lootust või õnneotsimist, seda on palju lihtsam mängida," ütles Listra.

Ka muusikali peaosas Jean Valjeanina üles astuv Koit Toome on korra "Hüljatutes" juba mänginud. "Ma ei olnud kindel, kuidas ma hakkama saan, sest see on väga kõrge roll ja ma mäletan väga hästi, kuidas Jassi seda omal ajal laulis, mul on kõrvus need vanad versioonid. Aga samas ma mõtlesin, et selline võimalus avaneb ainult üks kord elus. Et üks kord veel seda teha ja sellist rolli... See on üks kindlasti kõige raskem roll, mida ma teatrilaval kunagi teinud olen," ütles Toome.

Kuigi Victor Hugo romaanil põhinev lugu räägib endiselt inimlikkusest ning hea ja halva eristamisest, on nüüd lavale jõudev versioon eelmisest siiski küllaltki erinev. "Minu arust Linnahall oli imeline koht, kus etendust üldse võib lavale tuua, aga seal ta ikkagi oli siuke, spektaakli mõõtmega," arvas Listra.

Kuigi loo tegevus toimub 19. sajandi Prantsusmaal, on seal käsitletud probleemid aktuaalsed tänapäevalgi.

Muusikal "Hüljatud" esietendub Vanemuise teatris laupäeval.