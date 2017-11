Eesti tantsuteatri lavastus "Imeilus" etendub festivalil Venemaal

Fine5 tantsuteater on lavastusega "Imeilus" kutsutud Ekaterinburgis (Venemaa) toimuvale rahvusvahelisele kaasaegse tantsu festivalile Na Grani/On The Edge.

"Imeilus" etendub 30. novembril kell 19.00 Ekaterinburgi akadeemilise muusikateatri suures saalis, mis mahutab üle 700 vaataja. Eesti tuntuim tantsuteater on festivalile kutsutud juba neljandat korda, varasematel aastatel on Fine5 festivalil näidanud Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku lavastusi "Neli duetti", "Mandala", "Enne kui minna ma ütlen" ja "…and Blue".

Festival Na Grani/On The Edge, mille kunstiliseks juhiks on Venemaa Teatriauhinna Kuldne Mask kriitikute sektsiooni liige Larisa Barõkina, toimub sel aastal kaheksandat korda ja toob kokku 23 tantsuteatrit ja -kollektiivi Prantsusmaalt, Itaaliast, Soomest, Eestist ja Venemaalt. Teiste seas näidatakse festivalil teatri Moskva Ballett esituses Aleksander Pepeljajevi lavastust "Cafe Idiot", mida ka sel aastal ka toimunud Kuldse Maski festivalil näidati, Alpo Aaltokoski kompanii (Soome) lavastust "Take my hand", prantslase Denis Plassardi ja kompanii "Propos" lavastust "Albertine, Hector et Charles" jpt. F

estivali raames toimub kokku kümme uuslavastuse esietendust, mitmed uudisteosed on loodud spetsiaalselt sellele festivalile. Barõkina sõnul on festivali ülesandeks tuua Ekaterinburgi nõudliku ja paljunäinud publiku ette võimalikult lai spekter professionaalset kaasaegset tantsu nii Venemaalt kui ka välisriikidest. Festivalil on esindatud erinevad käekirjad ja tantsustiilid alates neoklassikast kuni kaasaegse performance'ini, rõhutades sellega, et kaasaegne tantsukunst elab piirideta loomeruumis, kus pole kivinenud vorme ja kaanoneid ning sünteesitakse eksperimentaalselt erinevaid tehnikaid, stiile, meetodeid.

Festival Na Grani/On The Edge toimub 27. novembrist 3. detsembrini.

Fine5 tantsuteatri lavastuse "Imeilus" keskmes on teatri tantsijatega reaalselt aset leidnud positiivsed sündmused ja erakordsed lood. Selle lavastusega eemaldus Fine5 päevapoliitilistest ja sotsiaalsetest probleemidest, et tõsta fookusesse positiivset energiat andev isiklik kogemus tantsukunsti vormis.

Fine5-i "Imeilus" esietendus 21. novembril 2016 Vaba Lava teatrisaalis. Lavastust mängiti ka 21. ja 22. augustil 2017 Göteborgis toimunud rahvusvahelisel kaasaegse tantsu festivalil "Dance Across Borders (DAB)".