Mulle armas maja. Sandra Jõgeva tunneb Kalamajas rikkuse hõngu

"Mu isa kolis siia majja sellest sügisest, sest kui ta jäi pärast ema surma üksi, siis ta ei tahtnud enam Mustamäe korteris elada," selgitas Sandra Jõgeva ja tõdes, et kui tema isa kolimine jutuks tuli, siis oli ta nõus kolima ainult Kalamajja pargipoolsesse otsa. "Nii tuli ta minule lähemale."

Jõgevale meenutab Kalamaja aguliatmosfäär vanaema maja, mis asub Pärnus Vana-Saugas. "Kalamajja on nüüd kolinud üsna jõukad inimesed, ma tunnen siin samasugust rikkuse hõngu, mida ma olen kogenud näiteks Park Avenue'l New Yorgis," lisas ta ja tõi välja, et talle see tegelikult meeldib.

"Kõik need seitse aastat olen ma näinud siin palju narkomaane, alkohoolikuid ja kodutuid, kelle vastu mul pole midagi, aga mõnes mõttes on tore, kui sa näed, et atmosfäär muutub," nentis Jõgeva.

"Mingitel andmetel on see maja ehitatud 1905. aastal, see olevat selle tänava kõige vanem maja," sõnas kunstnik ja mainis, et kui vaadata Uus-Kalamaja 7 trepikotta, siis see näeb välja ilmselt selline nagu valmimisaastal. "Mulle tundub, et seal on küll aeg seisma jäänud."