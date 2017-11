Teatritudengid mängivad Molière'i "Õpetatud naisi"

Laval on lavakunstikooli 28. lennu üliõpilased, vahendas Aktuaalne Kaamera. Molière kirjutas "Õpetatud naised" aastal 1672. See poeetiline ja mänguline tekst kõnetab publikut ka sajandeid hiljem ning näitab, kuidas ühiskond võib muutuda, kuid inimloomus jääb pahatihti samaks ja tegeleb samade küsimustega. Laval on lavakunstikooli 28. lennu üliõpilased.

Petersoni sõnul on lavastuse keskne teema ikkagi armastus ja selle erinevad palged, sealjuures teiste inimeste lõputu sütitamine ilma mingisuguse vastutuse võtmiseta. „See vastandus on siin selgelt toodud,“ rääkis ta. „Kahe näoga ingel, ligitõmbav ja kaunis. Aga tal on ka teine pale.“

Näitleja Teele Pärn tunnistas, et oleva ja näiva probleem tänapäeva ühiskonnas kajastub ka temas endas. „Just see, et inimestel on komme jääda kinni arvamusse, kuidas me peaksime olema ja kuidas oleks õige suhtuda. See kõik on näivus, tegeletakse mingi välise kestaga ja unustatakse, kes me ise oleme,“ kirjeldas ta.

Lavastaja lisas, et vaadates Molière'i näidendeid näeb, kuidas ta väärustab noorte inimeste armastust ja sellest sündivat abielu. "Kõiges selles vaimses kirevuses milles me tihti viibime. Millist teed me siin elus otsime? Kas näida tark või otsida tõelist südametarkust. See on tänases päevas kõige aktuaalsem." loetles ta näitekirjaniku esitatud probleeme

