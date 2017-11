Filmiinstituudi juht Edith Sepp: "Püüame Eesti filmi lasteni viia"

Sepp rääkis Aktuaalse Kaamera stuudios, et tuleb endalt küsida, miks noored ei soovi Eesti ega üldse Euroopa filme vaadata. "See on suur probleem ja me hakkame sellega tegelema," nentis ta.

Olukorra paranemist näeb ta filmide digiteerimises, et seeläbi lastes huvi esile kutsuda. "Meil on pärand, me saame oma filme digiteerida ja need lasteni viia," oli ta veendunud ning lisas, et kavatseb oma meeskonda juurde võtta ühe projektijuhi, kes aitab arendada filmi kirjaoskust. "Me räägime palju küll tootmisest ja turundamisest, aga mina sean esikohale filmi kirjaoskuse," kinnitas ta.