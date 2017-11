Tambet Tuisk: "Eesti raadioteater on maailma tipus"

"Ringvaate" stuudios kirjeldasid raadioteatri eripärasid ja kuuldemängu sündimise protsessi samas kuuldemängus mängivad näitlejad Tambet Tuisk ja Liisa Pulk.

"Arvan tõesti, et raadioteater on tõusuteel, me oleme maailma tipus," kinnitas Tuisk ning tõi näitena Euroopas võidutsenud Andres Noormetsa "Asjad". Näitleja lisas, et nii kuuldemängu salvestamine kui selle kuulamine on nauding. "See on sarnaselt filmile purki salvestamine," arvas ta. "On olemas üldplaan, keskplaan ja suur plaan, kõik sõltub sellest, palju sa endast häälega välja annad."

Kui Tambet Tuisk on raadioteatris juba kogenud tegija, siis tema partneri Liisa Pulga jaoks on see esmakogemus. "Täielik kosmos!" hindas ta. "Kuulaja saab kohe aru, kas näitleja valetab või räägib tõtt. Kui hakkad hoolega diktsioneerima, jääb tulemus ebaloomulik."

Ehkki kuuldemänge salvestatakse suures osas eraldi, õnnestus kahel osatäitjal ka dialoogi pidada ning vaatajate rõõmuks tegid nad seda video vahendusel ka saates. Tuisk tunnustas raadioteatri raudvara, kogemustega helirežissööre.

"Minu jaoks on kuuldemäng mõnu nagu raamatu lugemine. Olen ise kuuldemängude peal kasvanud ja õpetanud seda ka oma pojale. Unustage ka autosõidul tahvelarvutid!" kutsus Tuisk üles.

Vikerraadiosse, otse kuuldemängu sünni juurde kutsutakse publikut laupäeval, 25.novembril kell 19.05.