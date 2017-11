Arvustus. Balmorhea pole jäätunud järv kasukas mehega, kes puhub trompetit

Ameerika Ühendriikides, Texases on linn nimega Austin. See on anomaalne koht, sest nii palju head alternatiivmuusikat, kui seal, vist mujal ei tehta. Väga mitu korda olen enda jaoks mõnd uut bändi avastades leidnud, et nende platsdarm on Austin, TX. Eks nad isegi teavad oma erilist asendit ja olukorda. Ega muidu oleks linna tunnuslauseks: “Live Music Capital of the World.”

Austinist on pärit: Explosions In The Sky, This Will Destroy You, My Education, Stars Of The Lid pluss üks tumeda alt-country bänd ja inimene Monk Parker, kes teeb nii tarretamapanevalt kurba ja ilusat muusikat, et sula või ära.

Ka Balmorhea on Austinist. Nad alustasid aastal 2006, mängivad enamasti postrocki põhjale ehitatud neoklassikat ja neid on kaks: Rob Lowe ja Michael Muller. eri aegadel on kaasmängijatena kasutatud märkimisväärset hulka külalismuusikuid, kuid viimatisel, sügisesel kuuendal albumil, ollakse jälle kahekesi. lisaks natuke viiuldaja Aisha Burnsi, kelle soojade käteta päris toime ei saa.

"Clear Language" on puhas ambient rock. see on õhk, voolamine, lend lõputu tasandiku kohal. Vähe biiti ja palju kitarri aeglaselt kõlavat sammumist. See pole linn, pole loodus, pole vaatamine udusest aknast alla orgu, kus jäätunud järvel istub üksik heledas kasukas mees ja puhub sordiiniga trompetit, mille heli ei peleta lendu jääl uisutavaid parte. Eemal pole kahe kõrge korstnaga tehast, kus inimesed kahes vahetuses suletekke ja ameerika jalgpalle toodavad ning kelle unedes ei uju jääkarusid ega delfiine.

Maailmast pole konkreetset pilti, kõik on algamise/ pealehakkamise seisundis. Mateeriat pole. On rida vaimustavaid potentsiaale. On teadlikkus, mille võib samal hetkel unustamise vastu välja vahetada ja vaimustuda täiesti tühjast kohast peas/päevas/kalendris. Kui jõulumees niisuguse plaadiga tuleb, siis pole teda olemas.

Kuulake albumit.