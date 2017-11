Arvustus. Sõda ei anna luuletajatele rahu

Hiljuti käisin Hasso ja Carolina uute kogude esitlusel (ja hilisemal joomingul, kus sain korralikult üle vaadata nende lapse Helmi, keda olin ammu näha igatsenud - ja Helmi oli kraps kut tubli karjalaps).

Etteasteid, ettelugemisi kuulates jäi kõrva, et Hasso ja Carolina tekstid muudkui aga lähenevad nii sisult kui vormilt. Ütesin seda pärast Hassole ja ta oli nõus, ometi lisas: „Aga päris samaks nad ometi ei saa.“

Ei saa jah. See ongi huvitav vigur. Nagu pimesikumäng või kullimäng. Üks jookseb eest ja teine ajab taga või üks peidab ja teine otsib. Seda on luules palju. Aga ma polnud osanud mõelda, et ka lähedaste inimeste luules.

Hassol on palju tekstisiseseid pöördeid ja Hasso otsustab olla jahe. Carolina on tumemeelne, või pigem tõsine. Konkreetsed on mõlemad. Hasso on hakanud nalja viskama, mida endisest ei mäleta. Ütleb (tsiteerin peast): „Tere-tere, vana kere /kas peaksin ütlema ka /sina vanaks, mina nooreks?“

Hm, nii räägiti vanasti kuuga.

Kas Hasso ütleb kuule: tere, tere, vana kere?

Hassol oli sisulisi, kontekstuaalseid pöördeid igas kolmandas reas. See hoidis teksti hästi liikvel. Carolinal hetkel seda pole.

Nii, aga ma hakkasin hoopis Andruse uuest kogust kirjutama.

Hüpe Hasso ja Carolina juurde ei tulnud kogemata. Nii nagu neil on palju kokkupuutuvat või kattuvat, on seda ka Andrus Kasemaa uuel kogul „Olla luuletaja“ ja Tõnu uuel proosaraamatul „Valede kataloog. Inglise park“. Kõik kolm pealkirja panevad keelt limpsama. Ma olen kuskil headest pealkirjadest heietanud ega upu sinna praegu, aga teema on lõputu. Ei tohi olla liiga keeruline, võiks olla selge, aga väike nihe on kah hea.

Aga.

Mõlemad raamatud räägivad suuresti armastusest ja sõjast.

Armastusest, hea küll. Aga kuidas sõda poeetidesse puutub?

Ennäe, puutub.

Kasemaa küsib erinevate, konkreetsete (vahel nimepidi nimetatute) inimeste käest, kas peaks sõtta minema. Ja ega kellelgi midagi eriti tarka öelda pole. Laias laastus räägitakse vabast tahtest ja saatusest ja mis vilusoofiat kellelegi sülg suhu toob. See on ju loomulik. Meil kellelgi pole nii rumala küsimuse peale tarkust.

Aga ehk luuletaja asi ongi rumalaid küsimusi küsida. Keegi teine nagunii ei julge ja kui luuletaja ja kirikuõpetaja ka enam ei küsitle inimolemist ja moraalseid otsuseid, kes siis küsitleb. No ehk mõni rokkstaar ka, aga nood on enamasti romantilised.

Andruse suur voorus on, et ta on aus ja ehe nagu on algusest peale olnud. Nii „Leskede raamatus“ või „Poeedirahus“. Ega muul ju mõtet olegi.

Peaks justkui lihtsat asja tegema, aga millegipärast võtab kohelejõudmine lihtsa asja tegemiseni paljudel aega. Andrus aga oli kohe kohal. Seda juhtub harva. Räägib loomuldasa nagu oleks kogu aeg luuletatud. Küllap siis ongi.

Väikse mõtlemise peale võiksin ehk nimetada veel pihutäie autoreid, kelle luulejooks on ilmselt alanud juba ammu enne starti või esimest raamatut. Ja need jooskevadki muretult edasi, kui neid endid asi ainult ära ei tüüta.

Ega luuletaja ei oska muud teha kui luuletada, sest ta on seda lapsest saati teinud. Hea luuletaja, ma mõtlen, see on loomuses.

Vahel tuleb kadedus peale, et näe, keegi on lapsest saati kunstist või kirjandusest läbi imbunud ja mul pole iial võimalik teda oma loomingus jälitada. Aga ehk on see hoopis hea. Minu ees jookseb jänes, keda ma saan taga ajada, aga geeniuse ees on tee tühi. Ta ehk varsti ei viitsigi joosta. Pole kedagi sihtida ega jälitada.

Mulle meeldib, et Andruse üliempaatiliste tekstide sisse tilgub aegajalt paras annus mürki või vürtsi, mis on kangem kui Tabasco. Meenub, et Kivisildnik vastas küsimusele, miks ta pärisnimele Sildnik pani ette Kivi: „Et hambad sisse lüüa.“

Seda, miks õrn luuletaja vajab mürki, ei oska ma seletada. Jään selle üle mõtlema. Muide - see ei puuduta naisautoreid. Nood pole erilised mürgikotid. Aga Juhan Viiding võis küll kirjutada rästikuid ridu ja eks me seda mürki kõik heameelega limpsime.

Kumisema jäid mõned Andrus Kasemaa luuletuste lõpuotsad ja panen nad siia ilma seletuseta, millest luuletus enne rääkis:

"see mees õhtuse akna all kuulamas raadiot

kui ilus aeg oli"

"pole ikka veel raatsinud

neid ära pühkida"

"hakkliha

ja trussikud

ja viin"

(PS: see on minu jaoks parim.)

"mul endal ei olnud midagi

vaid palju vendi oli

kellel oli palju särke"