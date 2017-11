Eesti-Gruusia koostööfilm "Ohtlik ema" võitis Aasia filmiakadeemia grand prix

Varasemalt on Ana esimene täispikk mängufilm "Ohtlik ema" pärjatud Locarno filmifestivalil peapreemiaga võistlusprogrammis Concorsa Cineasti del Presente, samuti võitis film grand prix ja Cineuropa eriauhinna Sarajevo rahvusvahelisel filmifestivalil. Film on esitatud Gruusia ametlikuks kandidaadiks Ameerika Filmiakadeemia auhinnale. Film toodeti koostöös Eesti filmistuudioga Allfilm.

"Tegemist on tõsise tunnustusega. See, et nii noor filmitegija APSA'lt kaks preemiat noppis, on märkimisväärne," märkis filmi üks produtsentidest Ivo Felt.

Teos räägib 50-aastasest koduperenaisest Mananast, kes peab valima oma pere ja allasurutud kire, kirjutamise, vahel. Naine otsustab viskuda oma unistuse teostamisele, ohverdades end nii vaimselt kui füüsiliselt.

Filmi "Ohtlik ema" treiler: