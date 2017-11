Tristan Priimägi viitas PÖFFi filmiparemikule

"Hoia rätikust kinni, Tatjana", režissöör Aki Kaurismäki

Eestlanna ja venelanna otsivad võimalust naasta Tallinna. Tõeline Kaurismäe klassika - juuakse viina, ollakse vaikselt ja käitutakse coolilt. Tal on alati olnud Ida vaimustus. Film on selgelt komöödia, aga ei püüa meeleheitlikult naljakas olla.

"Pöörane armastus", režissöör Domenique Deruddere

Räägib kutist, kes lapsena, teismelisena ja keskeas pettub järjest enam armastuses. Põhineb Bukowski lühijuttudel ja tabab seda vaimu. Kõige parem ja samas kõige vähem tuntud Bukowski ekraniseering.

"Palged, paigad", režissöör Agnes Varda

Režissöör on öelnud, et tema eesmärgiks oli tõestada, et lihtsatest inimestest ja nende lugudest on võimalik filme teha. Kunstnik JR loob neist inimestest seinamaale. Mõlemad mõtestavad lahti enda loomingut ning tulemus on liikuv, vaba, loomulik. Usun, et see paneb inimesi ka iseendast paremini aru saama.