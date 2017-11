"Seltsimees laps" sai treileri

Režissöör Moonika Siimetsa esimene täispikk mängufilm põhineb armastatud kirjaniku Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel “Seltsimees laps” ja “Samet ja saepuru”. Film jutustab loo kuueaastasest tüdrukust, kellel tuleb tutvust teha 1950.aastate ENSV reaalsusega.

Kui väikese Leelo kooliõpetajast ema ühel päeval püssimeeste vahel ära viiakse, tuleb tal iseseisvalt leida vastused paljudele küsimustele: miks on sinimustvalge keelatud, kes on rahvavaenlane, miks luusib hirmus enkavedeelane ümber nende kodu ja kas pioneer olla on au- või häbiasi? Sattudes sageli tragikoomilistesse olukordadesse püüab Leelo selles kahepalgelises stalinlikus maailmas olla võimalikult hea laps ja teha kõik, et ema tagasi koju tuleks.

Osatäitjatena astuvad üles Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits, Juhan Ulfsak, Liina Vahtrik, Lembit Peterson, Maria Klenskaja, Julia Aug, Maria Avdjushko, Anna Sergejeva, Hilje Murel, Argo Aadli, Indrek Taalmaa, Maarja Jakobson, Aleksandr Okunev, Luule Komissarov, Pille Pürg, Aarne Soro, Kadri Rämmeld, Tarmo Song, Sandra Uusberg, Carmen Mikiver, Sten Karpov, Juri Žilin, Liisa Pulk, Anne Reemann ja Ene Järvis. Lisaks osales massistseenides ligi 1000 inimest üle Eesti. Filmivõtted toimusid Rägavere mõisas Lehtse vallas ja Muuga mõisas Laekvere vallas, Valga ja Võru raudteejaamades, Kotli majas Väike-Maarjas, Saare alleel Jõgevamaal, Porkunis, Olustveres ja Tallinna vanalinnas.

Filmi operaator on Rein Kotov, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik: Kristiina Ago, grimmikunstnik: Tiina Leesik, monteerija: Tambet Tasuja, helirežissöör Matis Rei, helilooja: Tõnu Kõrvits produtsent: Riina Sildos.

Filmi esilinastus on 15. märtsil 2018