Galerii: Ugala teatris algasid "Hipide revolutsiooni" proovid

Venelastest lavastusmeeskonna on kokku pannud Märt Meos. "Hipide revolutsiooni" autor on Mihhail Durnenkov, lavastaja Juri Kvjatkovski, kunstnik Oksana Peretruhhina (Venemaa teatripreemia "Kuldne Mask" 2017 nominent) ja kostüümikunstnik Aleksei Lobanov, kes kõik on hinnatud tegijad Vene teatrimaastikul.

Tulemas on üks tõeliselt hullumeelne reis 1970ndatesse, mis räägib Nõukogude Eesti hipidest, kes otsustavad minna kukutama kurjuse kantsi – Nõukogude Liitu. Lavastuse aluseks on Vladimir Wiedemanni teosed "Maagide kool" ja "Püha Kaljukitse radadel" ning Eesti ja nõukogude hipide mälestused. Lavastuses teeb kaasa peaaegu kogu Ugala trupp ning peaosalist Lennonit kehastab Ott Aardam.

On 1972. aasta. Woodstock on juba toimunud, biitlid on laiali läinud, kuid flower power valitseb ja läänemaailm võngub Veevalaja ajastu rütmis. Plaat-plaadilt ja teksapaarhaaval imbub hipikultuur läbi raudse eesriide. Neil seal on vaba eneseväljendus, meil siin KGB, miilits ja hulluarstid. Neil seal on LSD, meil siin plekieemaldi "Sopals". Eestist pärit hipide psühhedeelsed rännakud viivad nii Kesk-Aasiasse kui ka sisekosmose kujuteldamatutesse soppidesse. Üks, mis oli, on ja jääb, on vägivallatu eesmärk jõuda totalitaarse režiimi südamesse ja purustada Nõukogude Liit.

Kui näidend jälgib noorte hipide püüet muuta kehtivat riigikorda, siis lavastaja Kvjatkovski hinnangul on põhjust taoliseks muutuseihaluseks ka tänapäeval: "Eeskätt oleks tarvis ületada see tõke, mis on erinevate riikide inimeste vahel. Mulle tundub, et justkui ühes riigis elavad inimesed mõtlevad, et teises riigis elavad inimesed on süüdlased selles, mis kunagi ammu juhtus. Ma näen nõukogude aja jälgi ja sellest ajast pärit probleeme ka oma kodumaal ning need häirivad mind täpselt samamoodi nagu eestlasi siin. Kuidas arendada kahe riigi inimeste vahelist suhtlust ja koostööd ilma selle taagata? See on küsimus."

Esietendus toimub 3. veebruaril 2018 Ugala teatri suures saalis.

Lavastus jõuab kevadel lisaks Viljandile ka Tallinna ja Tartusse.