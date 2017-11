Jörn Donner pälvis PÖFFi elutööpreemia

Pimedate Ööde Filmifestivali teise elutööpreemia sai Soome filmilegend Jörn Donner. 84-aastane soome-rootsi päritolu Donner on produtsendina tootnud ligemale 60 filmi, neist kõige tuntum on Ingmar Bergmani "Fanny ja Alexander", mis võitis 1984. aastal neli Oscarit.

Režissöörina kuulub Donneri filmograafiasse rohkem kui 20 linateost. vahendas "Aktuaalne Kaamera". 1963. aastal võitis tema film "Pühapäev septembris" Veneetsia festivalil parima debüüdi auhinna. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel "Must valgel" (1968) ja "Naiste pildid" (1970)".

"Praegu valitseb tohutult suur vahe nii nimetatud kommertsfilmide ja kunstiliste filmide vahel ning see vahe järjest kasvab," lausus värske laureaat. "Kinodesse on üha raskem saada huvitavaid filme, kommertslikke rämpsfilme on aga piisavalt. See on probleem, mis puudutab kogu Euroopat."

Vanameistri seni viimane film, dokumentaal "Neetud 2. Soomemaa vaated" tuli välja alles sel sügisel. Film uurib, kas tänapäeva Soomes on mõtet elada.

2014. aastal võitis Donner Soome elutöö-Oscari ehk Betooni-Jussi. Donneri filme saab vaadata PÖFFi raames toimuval soome kultusfilmide maratonil.