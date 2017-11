Muusikaõpetajate haridus ühtlustub

Muusikaõpetajate Liit tegi haridusministrile ettepaneku ühtlustada erinevates koolides antav haridus, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Tallinna Ülikool on andnud muusikaõpet juba 70 aastat. Kevadel lõpetab esimene lend muusikaõpetuse magistreid, kes on õppinud Tallinna Ülikooli ja Muusikaakadeemia ühise õppekava järgi.

Kaks aastat tagasi magistriõppesse tulnud 18 noorest on tänaseks lõpusirgele jõudnud vaid pooled.

„Kui kaks suurt institutsiooni peavad koostööd hakkama tegema, siis algus on väga raske, palju erinevaid süsteeme, mida jälgida, palju erinevaid õppejõude ja koostöövorme, mis kõik kohe ei õnnestuda hästi,,“ leidis teise kursuse magistrand Anne-Lys Kuldma. „Mul on võimalik saada õpet oma ala professionaalidelt - mõlemast koolist need õppejõud, kes on omal alal väga tugevad.“ Ta lisas, et muusikaõpetajaid on väga erinevaid. „Ma olen ka kuulnud, et kolmandas klassis laps ei ole midagi kuulnud jo-le-mist, ehkki see on kindlalt õppekavas olemas. Kurb, et on õpetajaid, kes seda üldse ei rakenda.

Magistrant Kristiina Rebane kinnitas, et Muusikaakadeemia pakub tugevat muusikalist poolt ja Tallinna ülikool jällegi head pedagoogilist poolt. "Ei kujuta ette, et muusikaõpetaja ei oska nooti tunda või pilli mängida, see on nii loomulik osa muusikaõpetaja töös. Minu meelest on kurb, et mina olen 5 aastat oma haridust omandanud, aga tööandjad võtavad tööle ilma hariduseta inimesi, see on kurb."

Magistrandid leiavad, et praeguseks on ühine õppekava end õigustanud.