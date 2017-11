Rannap ja Nõgisto hindasid Rujast valminud filmi geniaalseks

Kaks kirglikku muusikut Rein Rannap ja Jaanus Nõgisto kiitsid "Ringvaate" stuudios Tarvo Möldri käe all filminud taevani.

"Mina pole nii ägedat muusikadokki kunagi näinudki!" tunnistas Nõgisto. Rannap lisas, et Eestis ei pääse ükski muusikafilm neist valminule ligilähedalegi.

"See on geniaalne, kaks tundi vaatamist möödus nagu lennates," rääkis ta.

Meeste sõnul on film osanud tabada midagi olulist ja olemuslikku ning on vaat et suurem kui Ruja ise. "Vaatasin seda ka režissööri pilguga ja olin üllatunud," kinnitas Nõgisto. "See on mõttestatud dokkfilm kirglikest bändimeestest."

Kui kahest markantsest muusikust on aastate jooksul räägitud kui vihavaenlastest, siis "Ringvaate" stuudios tüli ei puhkenud ning jõuti üksmeelele, et tulevikus tuleb kõne alla ehk ühine muusikategeminegi.

"Me oleme rokkmuusikud, me ei istu pehmetes sussides noodipuldi all!" teatas Nõgisto. "Kui me vaidleme, siis me ei otsi kompromissi, vaid ühisosa, milleks on muusika."

Rannap lisas, et paari aasta pärast on lähenemas Ruja 50. sünnipäev ning ta on valmis kaaluma veel üht suurejoonelist kontserti.

Film "Eesti muld ja Eesti Ruja" jõuab pärast kinoekraanidel näitamist ka DVD-le.