Rakveres avatakse külastajatele Rehbinderi maja

Hiljuti asus selles majas Rakvere linnavalitsus, kes müüs hoone sihtasutusele Virumaa Muuseumid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

18. sajandi lõpus ehitatud varaklassitsistlikus stiilis aadlielamuks ehitatud maja kannab esimese omaniku krahv Rehbinderi nime.

Näha saab seal nii muuseumi fondist pärit unikaalseid esemeid kui ka ajutisi näitusi.

Grupid saavad muuseumi külastada ettetellimisel ning tavakülastajaile on see avatud vaid laupäeviti.

"See ei ole tingitud meie mõttelaadist, et meie tahame nii teha. Kuna toad on nii väikesed, siis me ei jõua nende tubade üle valvata - me lihtsalt ei suuda seda teha. Ja siis on kõik ekskursioonid giidiga, kõiki saadetakse ja inimesed saavad nii ka paremat informatsiooni. Ma ise arvan, et me suudame selle käivitada, sest me tahame siin pakkuda ka palju haridusprogramme ja väga palju loenguid," selgitas SA Virumaa Muuseumid juhatuse esimees Ants Leemets.