Kuressaares saab näitusel näha ligi 400 puutööriista

Kuressaare lossi keldrisaalis saab näha ligi 400 meeste mänguasja. Seekord on hellitusnimi - mäguasjad - pandud puutööriistadele, milleda mehed on näiteks 18. sajandi keskpaigast alates tegelikult tõsist tööd teinud.

Näiteusel on väljas saed, oherdid, puurid, peitlid ja kümned eri kujuga, erineva teraga höövlid. Aga ka näiteks hoopis suuremad tööriistad - erinevad treipingid, millega sajandeid tagasi elektita edukalt tööd tehti. Nii mõnigi tööriist pole sajandite jooksul üldse muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Enamus höövleid on selliseid, ega tänapäeval neid täiendatud ole. Nad on siiani täpselt samasugused, kes veel kasutab selliseid riistu. Ta on juba sajandeid tagasi välja arendatud ja kui üks asi on korralikult välja arendatud, siis ei ole teda võimalik enam parandada," selgitas kuraator Tõnu Sepp.

Tööriistakogu omanik Tõnu Parmakson on tööriistad kokku korjanud ainult kolme aastaga.

"Tõnu Sepp arvas, et siin on 400, ma arvan, et teist sama palju jäi veel koju maha," hindas Parmakson oma kogu suurust.

"Siis kui tal oli aktiivsem kogumise periood ja kui uued asjad saabusid, siis ta kulutas ikka päevi, et neid puhastada ja korda saada. Ta natuke renoveeris neid ja siis sättis kõik ükshaaval välja. Ja no ikka oli seda mängimist," rääkis Pamaksoni abikaasa Marielle Liivet.

Ja kui mõnigi kord piiluvad mehed salaja naiste mängumaailma, siis näitusel oli meeste tööriistadega tutvumas ka naisi.

Programmeeritavate treipinkide ja tehnika tipptasemel tänapäevaste saekaatrite kõrval on muljetavaldavalt nostalgiahõngulise tööriistakogu juures veel üks huvitav nüanss - need tööriistad on kõik ehtsad ja valdavalt ka päriselt töökorras.