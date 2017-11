Kaspar Viilupi PÖFFi-päevik: jääsuplus, mehetapja ja küberkaheksajalad

Kes varem Sulev Keeduse linateoseid näinud, teab hästi, mida temalt oodata. Keedus on perfektsionistist režissöör, kellel on selge visioon, mille nimel pole ta valmis tegema ühtki allahindlust. Tänaseks kultuslikud "Georgica" ning "Somnambuul" paistavad silma unenäolise reaalsuse (või realistliku unenäoga?), kus on oma koht purunenud lootustel, üksindusel ja enese leidmisel. Dokumentaalfilmides (neist säravaim "Varesesaare venelased") näeme tema pühendumust ja tugevat emotsionaalset jõudu, mis pole vaatajale alati kõige kergem seedida.

Värske film "Mehetapja / Süütu / Vari" põimib kõik need elemendid taas omavahel kokku. Kolmest novellist koosnev teos rändab eri ajastutesse, rääkides naiste olukorrast Eesti ühiskonnast ning tõmmates sellega mõttelise ühendava joone viimase kahe sajandi vahele.

"Mehetapja" vaatab elu 19. sajandi lõpus, kus paljastub äärmuslikult patriarhaalne ühiskond. Armastusest ja paratamatusest kõnelev novell näeb välja kui "November 2.0", kuid seda ilma pila ja huumorita. Kõikemattev hallus on rusuv ja raske, seda nii looduses, arhitektuuris kui ka inimeste hingedes - naistel pole mingit sõnaõigust ning peategelane Maara pannakse mehele vastu tema tahtmist.

"Süütu" keskmesse asub üks ingerlasest tüdruk, kes nõukogude võimu käest pääsemiseks peab fiktiivselt abielluma enda ülemuse pojaga. Poliitilisuse survestamise jõud ja nurkasurutus röövivad Elinat igasuguse eneseväärikuse, ta on valmis tegema ükskõik mida, et oma nahka päästa.

Kui esimesed kaks lugu on üsna sirgjoonelised, siis "Vari" jõuab, kus ei ole enam nii selgelt defineeritavaid probleeme. Küsimused pole ühiskonnas ja poliitikas, inimeste hingedes on toimunud mingi nihestus, mis ei lase neil millelegi rahule jääda. Sealsed karakterid kihutavad ringi, nad on ülidramaatilised ja äärmuslikud, kuid see ei vii kuskile. Seda kõike ühendab päikeseloojang, mis matab mõneks ajaks kõik pimedusse. Oli see unenägu või mitte? See jääb vaataja otsustada.

Nende kõigi kolme loo vahel on õrnad traagelniidid, kuid põhiliselt hoiab neid koos just Sulev Keeduse täiuslik visuaalne keel. Üks ilusamaid Eesti filme, mille nukker lüürilisus jääb pikaks ajaks painama.

Linastub 25. novembril kell 18:00 ja 29. novembril kell 20:30 Tallinnas, 30. novembril kell 19:00 aga Tartus.

Ühe ühiskonna tõusust, aga rohkem just paratamatust ja kiirest langusest räägib "Põhjuseta mässajate" programmi kuuluv "Jääauk". Napilt tunniajane film proovib asetada Vene ühiskonna spektrisse, parodeerides ja naeruvääristades sealset eluolu läbi alkoholismi, lolluse ja jääaugus suplemise.

Sedavõrd ambitsioonikas taotlus ei ole aga kuigi hästi välja tulnud. Ekraanil toimuv on segu "Võimalik vaid Venemaal" saatest, poliit- ja ühiskonnakriitilisest satiirist ja jalaga tagumikku huumorist, mis on asetatud allegoorilisse konteksti. Loomulikult, eksperimentaalkino peabki piire ületama ja astuma konventsionaalsetest loogikatest edasi, kuid "Jääauk" näeb pigem vaeva, et vaatajale võimalikult palju ajudele käia.

Inimesed istuvad kodus ja vahivad pidevaid telereportaaže, nende pilgud ei pöördu hetkekski ekraanidelt kõrvale. Teleritest näidatakse kaootilisi katkeid kolmekuningapäeva jääaugusuplustest, oligarhide peidetud rahast, joodikute võõrutusravist, religioonist ja veel umbes kümnest teemast. Moodustub portree venelasest, mis üritab seda kõike naeruvääristada, kuid omandab selle käigus hoopis kontraefekti, tekitades vastikuse ka filmi enese vastu.

Hoiatan, sest "Jääauk" ei ole kerge katsumus. Hüpnotiseeriv jutuvada - pea kogu tunniajase filmi käib mingi küllalt seosetu möla - muutub lõpuks abstraktseks ja häguseks massiks, millest ei saagi suuremat sotti.

Imelik öelda, aga tund aega on ilmselgelt liiga pikk aeg sellise segaduse keskel olemiseks. Kui otsida põhjust, miks ikkagi kinno minna, siis ehk rääkiva haugi pärast, kes mõjub toreda slaavi muinasjuttude naeruvääristusena.

Linastub 25. novembril kell 22:00 ja 26. novembril kell 21:45 Tallinnas.

Seejuures ei tasu aga unustada ka PÖFF Shorts festivali, kus toimub täna samuti üks põnev esilinastus. Ekraanile jõuab režissöör Nicola Plovesani lühiulmekas "Küberkaheksajalgade rünnak", mis on tempokas keel põses austusavaldus küberpunk filmidele.

15-minutiline linalugu viskab viiteid "Blade Runnerile" ja "Ghost in the Shellile" ning kuigi see võtab kohati paroodilise suuna, meenutades 1980. aastate action-kino paroodiat "Kung Fury", siis üldiselt on nii pildikeel kui ka võttepaigad - suures osa filmist on üles võetud näiteks Linnahallis - vägagi tõsiseltvõetavad.

"Küberkaheksajalgade rünnak" on hea näide, et ka Eestis on võimalik ulmefilme teha, kuigi aastaid (isegi aastakümneid) on sellest eemale hoitud. Tänapäeval ei nõua enam futuristlike maastike ehitamine suurt eelarvet, kõike saab teha ka vaid sandikopikate eest.

Linastub 25. novembril kell 19:00 Supernova kinos lühifilmikassetis "Elu vürts".