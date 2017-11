"AK. Nädal" vestles pikemalt uut filmi esitlenud Andres Puustusmaaga

Andres Puustusmaa on lapsest saadik tahtnud saada näitlejaks. Ta lõpetas lavakunstikooli ja töötas ligi 10 aastat Eesti Draamateatris. 15 aastat tagasi läks ta aga õppima Moskvasse kõrgemasse stsenaristide ja režii kõrgkooli ning hakkas seejärel tegema filme peamiselt Venemaa stuudiotes.

"[Nikita] Mihhalkov ütles oma filmis "Kaksteist", et endist ohvitseri pole olemas ja endist näitlejat ei ole olemas - näitleja on elu lõpuni. Ja mul oleks praegu huvitav ja põnev teha näitlejana kusagil kellegi juures, just nimelt proovida kasutada neid kas või tehnilisi vahendeid, mida ma olen koos näitlejatega edasi otsinud ja mis me oleme teinud, et mis siis saab," vastas Puustusmaa küsimusele, kui palju räägib võtteplatsil kaasa tema kui näitleja.

Andrese filmid saavad alguse märkmetest ja märkmikest ning ta tunnistas, et need on tal alati ka võtteplatsil kaasas, ehkki vahel jäävadki portfelli.

Küsimusele, kui palju ta peab tegema kompromisse, sest keegi "maksab ja tellib muusika", vastas Puustusmaa järgnevalt: "Vaat sellepärast ma tegingi praegu pausi Venemaal. Neid kompromisse oli liiga palju, minu meelest tsensuuriga hakkas see asi üle käte minema. Kaks aastat tagasi oli üks lugu, mida me arendasime pool aastat esimese kanaliga, ja neile tegelikult meeldis, aga ikka iga nädal, et seda peaks välja võtma, seda peab muutma. Vene õigeusu kirik seal on kõik püha, seda ei saa puutuda. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, lõpuks sellest loost jääb järgi mingisugune "Убойная сила". Ma ei taha niisugust asja enam teha."

Puustusmaa selgitas intervjuus ka seda, kus ta teeb oma järgmise filmi ja millest see räägib.

"see järgmine järgmine film on nüüd üsna kohe, inimesed aina enamjaolt Soomes. Seal on kahe mehe tükk, peaosas on [Mait] Malmsten ja [Märt] Avandi. See on selline kammerlik asi enne enne suuremat ampsu, mis eeldatavasti on järgmine sügis need võtted. Ja kuna see on ka seotud Eestiga, siis Eestis oleme just nüüd päris palju. Ja see on väga hea. Ma ei tea, mis on edasi. Ma ei tea," rääkis Puustusmaa.