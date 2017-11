Galerii: Eestis filmitud suurfilm "Igitee" linastus PÖFF-il

Aegade suurim Eesti, Soome ja Rootsi ühine filmiprojekt "Igitee" räägib traagilise loo ajaloohämarusse vajunud idealistlikest Soome ameeriklastest nõukogude režiimi all. Pildikeelelt idüllilise ja emotsionaalselt halastamatu suurteose tegelasi kehastavad tippnäitlejad Soomest, Eestist ja Taanist.

Filmi eestipoolne tootja oli Taska Film, kelle produtsenti Kristian Taskat puudutas "Igitee" lugu isiklikult.

"Minu vanaema kohtas Siberisse väljasaadetuna Rootsist pärit peret, kes olid Nõukogude Liitu asunud vabatahtlikult. Nii vägivallaga saadetud kui ideaalidega meelitatud inimesed jõudsid lõpuks samadesse raskustesse," sõnas Taska. "Nendest soomlastest, skandinaavlastest, eestlastest, kanadalastest ja ameeriklastest räägibki film "Igitee”. Väga ilusa koosluse moodustavad filmis Skandinaavia, Eesti ja Soome näitlejad Sidse Babett Knudsen, Lembit Ulfsak, Hendrik Toompere, Sampo Sarkola, Tommi Korpela ja teised. Nii suuremahulist filmi polnud me tootjatena veel varem teinud," tõdes Taska.

"Igitee" eelarve oli kokku 3,3 miljonit eurot ning see filmiti sajaprotsendiliselt Eestis, kasutades võttepaikadena näiteks Sillamäed, Haapsalu, Haljalat, Jõhvit, Kundat ja Läsnat. Alates 1. detsembrist saab "Igiteed" näha kinodes üle Eesti.

Filmi tootnud MRP Matila Röhr Productionsi juhi Ilkka Matila sõnul on tal hea meel, et film on saanud Soomes väga palju positiivset tagasisidet nii vaatajatelt kui kriitikutelt.

"Film "Igitee" toob fookusesse tähelepanuväärse, kuid mahavaikitud peatüki lähiajaloost, mis on ka tänapäeval väga aktuaalne," ütles Matila. "Soomlasi ja eestlasi on need ajaloolised sündmused puudutanud vahetult ja valusalt, mistõttu on see meile eriti tähtis. "Igitee" on suurim Soome ja Eesti koostöös valminud film, mille teostumine oleks ilma rahastajate täieliku pühendamiseta olnud võimatu. Usun, et "Igitee" edu avab tee koostööprojektidele ka tulevikus," lisas ta.

Peaosatäitja on filmidest "Mehe töö" ja "Puhastus" tuntud ja kõrgelt hinnatud Tommi Korpela. Tema kõrval astub üles maailma nimega Taani täht Sidse Babett Knudsen ("Võimu kants", "Inferno") ning sellised Soome tippnäitlejad nagu Ville Virtanen, Sampo Sarkola ja Irina Björklund. Olulistes kõrvalosades näeb mitmeid armastatud Eesti näitlejaid nagu Hendrik Toompere, Harriet Toompere ning Hendrik Toompere jr, Indrek Taalmaa, Nero Urke ja Raimo Pass. "Igitee" jäi viimaseks filmiks Eesti teatri- ja filmilegendile Lembit Ulfsakile.

Filmi kunstnik on Kalju Kivi ja kostüümikunstnik Eugen Tamberg. Monteerija on Tambet Tasuja ning arvutiefektid teostas Frost FX.

Film põhineb soome kirjaniku Antti Tuuri samanimelisel menuromaanil, mille aluseks on soomlaste tõestisündinud lood. Soomes pettunud inimesed läksid paremat elu otsima Ameerika Ühendriikidesse, mis seda ei suutnud pakkuda, ja hiljem Nõukogude Liitu. Neid vabadust, võrdsust ja vendlust ihanud inimesi ei tahtnud hiljem keegi meenutada.

"Igitee" on lugu idealistidest, kes uskusid, et suudavad oma veendumuste abil maailma paremaks muuta. Nende seas oli majanduspagulasi, ent ka palju neid, keda oma uskumuste pärast kiusati taga nii Soomes kui hiljem USA-s ja Nõukogude Liidus. Soomlased mängisid olulist rolli USA ja Kanada töölisliikumistes ning Venemaa Karjala ülesehitamisel. See lugu on universaalne pilt lootusest, armastusest ja inimeste igavesest usust paremasse ellu.

"Igitee" kuulub Soome 100 ametlikku filmiprogrammi ja PÖFFi võistlusprogrammi.

"Igitee" sai esimese välismaise filmina toetust uuest toetusprogrammist Film Estonia ja ka Eesti filmi instituudi vähemuskaastootmistoetust.