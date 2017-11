PÖFF Shorts kuulutas välja võitjad

PÖFF Shorts rahvuslik võistlusprogramm

Esitleja: Overall Eesti

Žürii: Reet Aus, Clémence Bragard, Anna Žaca

Peaauhind

"Moulinet"

Režissöör: Sander Joon (Eesti)

Žürii kommentaar: Me nõustusime selle kategooria võitjas üksmeelselt alla ühe minuti ning arutasime põhjuseid rohkem kui tund aega. Jõudsime järelduseni, et on asju, mida me ei saa mõista, ükskõik kui palju me ei üritaks.

Žürii poolt mainitud

"Isa"

Režissöör: Mihail Lustin (Eesti)

Žürii kommentaar: Me olime väga rabatud filmi narratiivi kontseptsioonist.

Sleepwalkers rahvusvaheline võistlusprogramm

Esitleja: Canon

Žürii: Rain Tolk, Liene Linde, Enrico Vannucci

Peaauhind

"Tehniline paus"

Režissöör: Philip Sotnychenko (Ukraina)

Žürii kommentaar: Julge, piireületava ja emotsionaalse filmitegemise eest, mis ühildab nii stiili kui sisu ning töötab mitmel tasandil, käsitledes sotsiaalset kriitikat, soorolle ja kaasaegse post-sovietliku riigi reaalsust, kasutades innovatiivset ja tarka operaatoritööd, rulludes lahti emotsionaalse kõrvakiiluna.

Žürii poolt mainitud

"Stay Ups"

Režissöör: Joanna Rytel (Rootsi)

Žürii kommentaar: Ausus, julgus olla emotsionaalselt alasti ja tumeda, peene huumori lisandused. Film, mis ei toetu tegelaskujude näoilmetele, vaid jätab ruumi vaatajate kujutlusvõimele; film, mis ei karda näidata varjatud tundeid ning tegeleda perekondlike probleemidega ainulaadsel, julgel viisil.

Animated Dreams rahvusvaheline võistlusprogramm

Esitlejad: Nukufilm OÜ, Eesti Joonisfilm

Žürii: Mati Kütt, Uri Kranot, Yves Nougarede

Heino Parsi Nael

"Orogenees"

Režissöör: Boris Labbé (Hispaania, Prantsusmaa)

Žürii kommentaar: On haruldane, et abstraktne eksperimentaalne film suudab köita narratiivsetest töödest rohkem tähelepanu. Ent see film tõepoolest tõusis esile. Film ehitas üles elegantselt peene segu lihtsatest maastikest ja keerukast abstraktsioonist, millele järgnes totaalne heliriba, mis jättis meid emotsionaalselt laetuks uue perspektiiviga ajast ja ruumist.

Žürii poolt mainitud

"Kesk musti laineid"

Režisöör. Anna Budanova

Žürii kommentaar: Ülimalt poeetiline lähenemine põhjamaisele loole, ühes lummava graafilise stiiliga, mis näitab tõeliselt kindlameelset ja enesekindlat kätt nii noorelt kunstnikult. Meisterlik joonisfilm viib meid tumedale teekonnale merepõhja, kus me saame vaid mõelda elu õelustele.

Sleepwalkers tudengivõistlusprogramm

Esitleja: Playstation

Žürii: Rain Tolk, Liene Linde, Enrico Vannucci

Peaauhind

"Keskpärasuse seadus"

Režissöör: Elizabeth Rose (Kanada)

Žürii kommentaar: Hinnates julgust teha komöödiat, mis kõnetab rahvusvahelist publikut. Hästi kirjutatud, naljakate ja inimlike tegelaskujudega; on laitmatult professionaalselt valmistatud ning kasutab intellektuaalset huumorit tõsiste teemade, nagu surm ja peresuhted, käsitlemisel.

Animated Dreams tudengivõistlusprogramm

Esitleja: Sony

Žürii: Clémence Bragard, Aleksey Savinsky, Märt-Matis Lill

Peaauhind

"Allhoovus"

Režissöör: Jonatan Schwenk (Saksamaa)

Žürii kommentaar: Film loob väga muljetavaldaval moel kujuteldava maailma, mis jagab piire eelajaloolise ja väljamõelduga. See tõmbab sind endasse ja jätab sind hämmingusse.

Žürii poolt mainitud

"Barbeque"

Režissöör: Jenny Jokela ( Ungari, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid)

Žürii kommentaar: Otsustasime ära mainida rikka visuaalse kunstimeisterlikkusega filmi, mis viis meid ootamatule rännakule.

PÖFF Shorts lühifilmide ja animatsiooni festival toimus 21. kuni 26. novembrini Tallinnas ja Tartus.