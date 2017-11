Galerii: noore kultuuritegelase preemia pälvis kunstnik Katja Novitskova

Katja Novitskova (sündinud 1984) tööd keskenduvad internetijärgse kunsti praktikatele, kus põhilisteks teemadeks on meedia mõju maailmale, tehnoloogia ja evolutsioon.

Tema esimene isikunäitus avati 2013. aasta alguses Berliini galeriis Kraupa-Tuskany Zeidler, näitus kandis nime "Macro Expansion". Pikka aega oligi ta tuntud eelkõige välismaal, Eestis on tema töid näidatud peamiselt Kumu kunstimuuseumis, 2018. aasta alguses avatakse seal ka tema esimene isikunäitus Eestis.

2017. aastal esindas Katja Novitskova Eestit 57. Veneetsia kunstibiennaalil Kati Ilvese kureeritud näitusega "Kui sa vaid näeksid, mida ma su silmadega olen näinud". Samuti lõi ta tänavu kaasa Helsingis Kiasma kunstimuuseumis suurnäitusel "ARS17".

Novitskova on aastate jooksul õppinud nii Tartu Ülikoolis semiootikat, Saksamaal Lübecki ülikoolis digitaalset meediat kui ka Amsterdamis Sandbergi instituudist graafilist disaini. Rahvusvaheline kunstiportaal Artnet valis ta 2016. aastal 50 Euroopa kõige huvitavama kunstniku hulka.

Preemia on mõeldud kuni 35-aastastele Eesti kultuuritegelastele, kelle saavutused on leidnud laialdast tunnustust või kelle looming ning kunstiline tegevus on oluliselt kaasa aidanud Eesti riigi ja kultuuri tutvustamisele maailmas. Noore kultuuritegelase preemia suurus on 5000 eurot ja seda antakse välja 2002. aastast. Viimati sai preemia helilooja ja dirigent Pärt Uusberg (2016).