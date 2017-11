Pressivabaduse preemia laureaadi Kremli teemaline raamat ilmus eesti keeles

Praegusest Venemaast, Putinist ja sellise olukorra kujunemisest on kirjutatud tohutu hulk raamatuid, kuid "Kõik Kremli mehed" paistab sellest massist välja. Zõgar on ühe viimase sõltumatu vene meediakanali Dožd peatoimetaja ning tal on õnnestunud kirjutada väga hea taustainfoga ülevaade, mis tegelikult toimub Vene võimukoridoris, millised on jõujooned ja erinevate poliitiliste virvenduste taust. See raamat oli mullu Venemaal kõige müüdum aimeraamat enam kui saja tuhande eksemplariga ja on hetkel tõlkimisel paljudesse keeltesse. Eestikeelses tõlkes sisaldub üks lisapeatükk kõige uuemate sündmuste kohta.

Mihhail Zõgar on Venemaa ainsa sõltumatu telekanali Dožd peatoimetaja, rahvusvahelise pressivabaduse preemia laureaat. Ta on kajastanud konflikte Iraagis, Liibanonis, Palestiinas, Sudaanis, Usbekistanis ja mujal ning kirjutanud mitu viimastel aastatel suurt tähelepanu saanud raamatut Venemaa poliitikast ja ajaloost. Vene keelest tõlkinud Ülar Lauk, kirjastas Tänapäev.