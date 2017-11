Gerd Neggo tantsuõpetaja stipendiumi pälvis Eve Noormets

Eve Noormets omandas hariduse tantsujuhtimise erialal ning õppis magistriõppes kultuuriajaloo erialal Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Juba 30 aastat on ta vedanud Eve Stuudio tööd, olnud õppejõud nii kodumaistes ülikoolides kui ka lektor rahvusvahelistel festivalidel ja konverentsidel. Alates 1994. aastast korraldab ta rahvusvahelist tantsufestivali NOTAFE (Noore Tantsu Festival), mille eest tunnustas teda 2016. aastal Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp aasta kultuuritegija tiitliga. Eve Noormetsa panuse suurust lubab aimata ka 2005. aastal pälvitud Valgetähe V järgu orden.

Paljud tema õpilased toovad välja, et Eve Noormetsa panus nende arenguteel on olnud pöördeline: ta on innustanud, motiveerinud ja õpetanud paljusid, tema kursused tantsuõpetajatele on pannud õpilasi laiemalt ja sügavamalt läbi mõtestama oma lähenemist ja metoodikat. Noormetsa peetakse vaieldamatult üheks olulisemaks laste ja noorte tantsu edasiviijaks Eestis.

Eesti tantsuajaloo suure mõjutaja, tantsija, tantsulavastaja ja pedagoogi Gerd Neggo (1891-1974) tegevuse aluspõhimõtteiks olid improvisatsioon ja õpilaste kaasamine loomingusse, printsiibid, mis kehtivad nüüdistantsus tänapäevalgi. Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi eesmärgiks on tunnustada ning tähelepanu pöörata pühendunud tantsuõpetajatele, kelle töös peegeldub professionaalsus ja sisukus, aktiivsus ja avatus, koostöövalmidus ning tahe panustada Eesti tantsuellu.

2017. aasta Gerd Neggo stipendium antakse üle Eve Stuudio 30. aastapäeva suurel tantsukontserdil 2. detsembril kell 13.00 Ugala teatris.

Varasemad Gerd Neggo stipendiaadid on olnud Irina Pähn, Inna Sulg, Anu Ruusmaa, Anne Tamm-Kivimets, Rene Nõmmik ja Raido Mägi.

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu poolt välja antavat Gerd Neggo nimelist tantsuõpetaja tunnustusstipendiumit rahastab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.