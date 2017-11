Soomlanna esitleb hiiu keelset raamatut

Armastatud soome luuletaja Heli Laaksonen viibib Eestis, et esitleda oma hiiu keeles ilmunud valikkogu "Ole ise". Luuletused on tõlkinud "Hiiu keele raamandu" autor Järvi Kokla. Raamatut esitleti Hiiumaal, järgnevad esitlused Tartus ja Tallinnas. Lisaks autorile ja tõlkijale esineb Tartus Laaksoneni luuletuste võrundaja Jan Rahman ja Tallinnas lätindaja Guntars Godiņš.

Heli Laaksonen on Soomes ülipopulaarne murdeluuletaja ja särav esineja, kel on õnnestunud oma kodukandi murret lugema ja kuulama panna kogu Soome. Tema viit murdeluulekogu on ostetud üle 200 000 eksemplari ja menukad stand upi sugemetega luuleõhtud on tavaliselt välja müüdud. Laaksoneni luuletused räägivad armastusest, eneseotsingutest ja argistest asjadest ning on vürtsitatud vallatu iroonia ja absurdihuumoriga. Need mõjuvad üllatavalt hiidlaslikult, sest samasugune elutunnetus on omane ka hiidlastele.

Idee hakata kirjutama oma emakeeles ehk Edela-Soome murdes sai Laaksonen 1990. aastatel Tartu ülikoolis eesti keelt õppides noortelt Lõuna-Eesti luuletajatelt. Eestit on tunda ka paljudes luuletustes. Näiteks on tema tuntuim luuletus „Lehm ja koiv“ (Lehm ja kask) inspireeritud Tallinna-Tartu maanteel bussiaknast nähtud kase all lamavast kadedusttekitavalt muretuna näivast lehmast. Heli Laaksonen on ka eesti kirjandust soome keelde vahendanud. Eelmisel aastal ilmus Andrus Kivirähki “Kaka ja kevade” tõlge ning tulemas on “Karnevali ja kartulisalati” tõlge.

Heli Laaksoneni hiiukeelse tõlkekogu andis välja Eesti Keele Sihtasutus. Raamatus on luuletusi viiest luulekogust ja varem ilmumata luuletuste tõlkeid.

Heli Laaksonen ja Järvi Kokla esitlevad luulekogu ”Ole ise" 28. novembril. kell 18 Kirjanduslikul teisipäeval Tartus Kirjanduse Majas ja 29. novembril kl 18 Kirjanduslikul kolmapäeval Tallinnas Kirjanike Majas.