Soome sajandaks juubeliks valminud "Igitee" jõudis Eesti kinodesse

Soome Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud mängufilmi "Igitee" maailmaesilinastus toimus eile õhtul kinos Kosmos. Eesti-Soome-Rootsi koostöös valminud film on täies mahus üles võetud Eestis, peamiselt Ida-Virumaal, ning jutustab Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all.

Film põhineb soome kirjaniku Antti Tuuri samanimelisel menuromaanil, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

Kinos Kosmos toimunud maailmaesilinastusel oli kohal suur osa filmi meeskonnast, sealhulgas režissöör Antti Jussi Annila ning peaosatäitja Tommi Korpela.

Film jutustab sellest, kuidas 1930. aastatel Ameerikas alguse saanud Suure Depressiooni ajal kutsub Nõukogude Liidu liider Jossif Stalin kogu maailma töölisi üles ehitama uut sotsialistlikku paradiisi. Kutsele vastas üle 15 tuhande kapitalismis pettunud Skandinaavia ameeriklase. Nende hulka sattus ka soomlasest pereisa Jussi Ketola.

Peaosatäitja Tommi Korpela on kolmekordne Soome parima näitleja auhinna laureaat. Jussi Ketolaks kehastumine on tema sõnul suur ja nõudlik roll, kus tuli üles astuda pea igas stseenis.

Kogu film on üles võetud ja monteeritud Eestis. Eesti poolne tootja on Taska Film. Filmi näidatakse Pimedate Ööde Filmifestivali põhivõistlusprogrammis veel kaks korda.

"Minu jaoks see ei ole poliitiline film. See on film perekondadest ja armastajatevahelistest sidemetest, mis ei katke hoolimata piiridest, pikkadest vahemaadest ja isegi surmast. See on karje humaansuse järele," tutvustas režissöör.

Eesti näitlejatest teevad filmis kaasa Hendrik Toompere, Hendrik Toompere juunior, Harriet Toompere ning Lembit Ulfsak. Ulfsaki jaoks jäi Igitee viimaseks filmiks.