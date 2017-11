Toompered: Ulfsaki viimane filmiroll kosutas teda

Toomperede teatriperekond Harriet ja Hendrik jr olid külas "Ringvaate" stuudios, et jutustada, milline olukord valitses äsja kinodesse jõudnud eepilise Soome filmi "Igitee" võtteplatsil. Film jäi viimaseks tööks armastatud näitlejale Lembit Ulfsakile.

"Ta oli küll juba haige, aga töö kosutas teda, ta sai veel koos kolleegidega naljajuttu ajada," meenutas Toompere jr.

Filmis Hendriku naist kehastav Harriet Toompere on tegelikult tema tädi, kuid näeb Hendriku sõnul välja piisavalt noor ja särav, et abikaasaks sobida. "Meie suhted selles filmis on üsna äraspidised," tunnistas Harriet.

Hendrik Toompere jr lisas, et tema jaoks avanesid võtete käigus mitmed uued seigad Soome ajaloost. Ta rõõmustas, et Eestit on filmivõtete jaoks hakatud pidama üha sobilikumaks paigaks. "Eestis on head meeskonnad ning see sõna on hakanud levima," lausus ta.