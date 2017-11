Belgias kõlas setude rahvalaul ja Tormise muusika

Ühiselt astusid Antwerpeni AMUZ-i kontserdimajas üles setu folklooriansambel Kuldatsäuk ja Belgia kammerkoor Aquarius, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tundub, et rahvas võttis seda väga hästi vastu, arvestades seda, et setu laulul on väga oluline see sõnum, mida me tahame edasi anda ja nad aru ei saa, aga saal oli rahvast täis ja inimene ei tule kuulama seda, mis talle ei meeldi, mis talle ei lähe peale," rääkis Kuldatsäuga juht Laine Lõvi.

Belgia koor Aquarius on Veljo Tormise loomingu juba ammu avastanud. Laulud tsüklist "Unustatud rahvad" ja Kuldatsäuga leelo kõlas koos esmakordselt 16 aastat tagasi.

"Kombinatsioon Kuldatsäugaga on rikastav, suurepäraselt rikastav. Nii saab kuulda lääne moodsat stiili ja autentset folkmuusikat, mis on tuhat aastat vana," kommenteeris Aquariuse dirigent Marc Michael De Smet.