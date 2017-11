Sõnasäuts. Kurjast vaimost vaevatud

Kui eesti keeles on sõna “vaim” mitmetähenduslik, mis võib tähendada nii inimese psüühilist keha ja siseilma ning rahvausundites tonti või viirastust, siis soome keeles on sarnase kõlaga sõnal “vaimo” teistsugune tähendus: see tähendab naissoost abikaasat.

Kui kuulete kuskil, et soomlane on kurjast vaimost vaevatud, siis mõeldakse selle all suure tõenäosusega, et soomlasel on kuri naine.

Kuulake sõnasäutse siit.