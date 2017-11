Video: tegijad räägivad, kuidas sünnib EV100 suurteos "Saja lugu"

""Saja lugu" on Eestimaa inimeste koondportree, kus me saja inimese kaudu püüame mõnes mõttes kirjeldada kogu eesti rahvast," selgitas fotograaf Kaupo Kikkas.

“Saja lugu” portreteerib sada Eesti inimest fotodel ja muusikas. Fotograaf Kaupo Kikkas jäädvustab saja inimese portreed ja olulised paigad ning loob sellest koos dramaturg Laur Kaunissaarega ainulaadse fotoraamatu. Helilooja Erki Pärnoja kirjutab heliteose, mille lavastab Jaak Prints ja kus laval on "Saja loo" peategelased – sada eestlast. Ainukordne kontsertlavastus jõuab publikuni ühel korral Jazzkaare festivali avasündmusena 20. aprillil.

“Saja lugu” projektis osalejad valiti algatusse nende endi sooviavalduste alusel. Laekunud 350st tahtjast tegi meeskond valiku selle põhjal, et oleksid esindatud võimalikud erinevad karakterid ja Eestimaa paigad. Nii sai saja sekka inimesi 2-aastasest kuni 102-aastaseni.

"Pildistamise protsess on juba pool aastat käinud ja oleme tänaseks käinud ligi 70 inimesel külas," sõnas Kikkas. "Meie jaoks on tähtis külastada inimesi seal, kus nad on – Ruhnust Narvani, Vormilt Setuni. Me läheme ise inimeste koju, et aduda nende enda eripära ja elukeskkonda - Eesti inimesi ja Eestit tervikuna," selgitas fotograaf.

Laur Kaunissaare roll on kirjutada üles kõigi nende inimeste lood. "Mõtlesime välja küsimused, mille abil saada ligi sellele, mida nad tegelikult mõtlevad ilmaelust, elust Eestis, enda elust," selgitas ta. "Eesmärk on püüda portreteerida Eestit läbi inimeste, kes siin elavad, aga nii, et me ei retušeeri, ei ilusta. See on vorm, kuidas tuleb esile see kõige puhtam ja tõeline ilu," sõnas dramaturg.

Dokumentaalse materjali ja heliloomingu seob lavateoseks ühte Jaak Prints, kelle sõnul võlub teda selle ettevõtmise ainukordsus. "Kontsertetendusse kaasatakse needsamad 100 inimest. Niivõrd palju inimesi saab ühte saali kokku, see energia hulk, mis sel hetkel koondub ühte pisikesse punkti peab saama võimas," mõtiskles Prints.