Selgusid laste- ja noortefilmide festivali Just Film võitjad

24. novembril kuulutati välja laste- ja noortefilmide festivali võitjad, suisa kahe preemiaga pärjati Iveta Grofova "Väike sadam". Just Filmi külastatas tänavu enam kui 17 000 inimest.

Kümne päeva jooksul jõudsid Just Filmil külastajateni traditsioonilised noorte- ja lastefilmide programmid, DOC@Just, lapse õiguste programm. Samuti jätkasid kaks eelmisel aastal ellu kutsutud programmi – "Teadus360" ning "Rändav maailm".

Festivali tegevjuht Mikk Granström lubas, et Just Filmi hoog ei rauge ning valik parimatest laste- ja noortefilmidest jõuab vaatajateni ka järgmisel aastal. "Filmid on võimas elamus ja juba 12 kuu pärast saame neid üheskoos taas nautida. Kohtume 2018. aasta novembris," sõnas ta.

Tänavuse festivali žüriide lemmikfilmid pärjati järgnevate tiitlitega:

Rahvusvahelise žürii peaauhind parimale noortefilmile

"Väike sadam" ("Little Harbour")

Režissöör: Iveta Grofova

ECFA (Euroopa lasteassotsiatsiooni) žürii auhind parimale Euroopa lastefilmile

"Taevalaotuses" ("Up In The Sky")

Režissöör: Petter Lennstrand

Festivali noortežürii peaauhind parimale noortefilmile

"Väike sadam" ("Little Harbour")

Režissöör: Iveta Grofova

Festivali lastežürii auhind parimale lastefilmile

"Punane koer: tõeline sõber" ("Red Dog: True Blue")

Režissöör: Kriv Stenders

Just Film on Pimedate Ööde filmifestival laste- ja noortefilmide alafestival, mis toimub igal aastal novembrikuus paralleelselt PÖFFi põhiprogrammiga.