Budapestis esitleti Mart Kivastiku ungarikeelset antoloogiat

Kivastiku antoloogia on Eesti Instituudi Ungari esinduse ja sihtasutuse Pluralica nn. breviaariumite sarja seitsmes köide. Kirjandusprojekti eesmärgiks on tutvustada Ungari publikule eesti kirjandust selle mitmekesisuses, sarjas on seni päevavalgust näinud väga erinevate autorite tekstid (Mehis Heinsaar, Andrus Kivirähk, Eeva Park, Jaan Undusk, Jan Kaus, Kätlin Kaldmaa). Kivastiku breviaariumile joonistas illustratsioonid Anne Pikkov.

Raamat sisaldab Kivastiku seni ungari keeles avaldamata novelle („Vaade”, „Nokia3110”, „Hinged lähevad”, „Gunn, Gunn, vana munn!”, Õnn tuleb magades” ja „Rolling Stones”) ning intervjuud autoriga.

Õhtu esimeses pooles linastus Mart Kivastiku teine täispikk mängufilm “Õnn tuleb magades” (2016), mille aluseks olevat novelli võib lugeda ka uuest breviaariumist. Pärast linastust vestles autoriga noor ungari kirjanik Ferenc Czinki.

"On üldteada, et raamatuesitlus on üldse „raske” žanr, sellepärast tahtsimegi seda millegi muuga siduda. Meil vedas Mardiga, et tänu tema mitmekülgsusele saime kohe ka filmi raamatu kõrvale näidata. Nii film kui autor said sooja vastuvõtu osaliseks, 90-kohaline saal oli juba veerand tundi enne seansi välja müüdud. On rõõm kogeda, et nii breviaariumite sarjal kui Eesti filmidel on tekkinud Budapestis järjest suurenev fännide ring, kes ootavad juba ette nii uue köite ilmumist kui järjekordse Eesti nädala filmiprogrammi," kommenteeris sündmust Eesti Instituudi Ungari esinduse juht Móni Segesdi.

Eestis ilmus Mart Kivastikul just äsja uus juttude kogu "Armastuse vormid".