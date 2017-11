Tänane juubilar on pianist ja klaveripedagoog Leelo Kõlar

Leelo Kõlar sündis Tallinnas 28. novembril 1927. aastal muusikute perekonnas. Tema isa Riho Päts oli meie silmapaistev koolimuusikategelane, muusikapedagoog, helilooja, koorijuht ja muusikakirjamees (sh Muusikalehe peatoimetaja). Ema Made Päts oli õppinud laulmist Petrogradis, Tartus, Berliinis ja Roomas ning Leelo sündimise järel loobus oma viis aastat kestnud solistitööst sopranina Estonia teatris. Kui Leelo sündis, oli Riho Päts just kevadel lõpetanud Tallinna Konservatooriumis täiskursuse Artur Lemba klaveriklassis ning aasta varem ka kompositsiooniõpingud Artur Kapi käe all.

Isa juhendamisel alustas ka Leelo klaveriõppimist, 1939 eratundides Bruno Luki juures, 1940. aastast samaviisi Bruno Luki käe all Tallinna Konservatooriumis, kuni aastani 1950. Vahepeal, saksa okupatsiooni aastail oli ta Erika Franzi õpilane. 1950. aasta oli raskelt pöördeline kogu perele: konservatooriumi professorist isa arreteeriti ja saadeti vangilaagrisse, tema teoste käsikirjad hävitati, ema tagandati konservatooriumi laulupedagoogi ametist, Leelo eksmatrikuleeriti konservatooriumist „poliitilistel põhjustel“, Leelo abikaasa dirigent Erich Kõlar küüditati Siberisse.

Leelo Kõlari kõik neli last on samuti valinud muusikutee. Kuna Leelo sõitis vabatahtlikult oma mehele Siberisse Kirovi oblastisse järele, on esiklaps Ele sündinud veel 1951 Tallinnas, järgmine tütar (praeguseks kahjuks lahkunud) Kaja aga Venemaal Belaja Holunitsas 1953 ning poeg Paap 1954 Kirovi linnas. Teisest abielust Mikk Targo sündis 1959 Tallinnas. Kui Kõlarite perel lubati 1956 Eestisse tagasi tulla, polnud neil siin algul kuskil elada ning Erich Kõlari hea kolleeg, temast aasta vanem Vallo Järvi korraldas neile elamise Järvide eramajas Männikul.

Olnud paar aastat ka enne, aga aastail 1956-1992 töötas Leelo Kõlar eriklaveri õpetajana praeguses Otsa-nimelises muusikakoolis, leides sealt endale mitmeid tänapäeval tuntud õpilasi. Samadel aastatel esines ta õpetajatöö kõrval pidevalt soolokontsertidega ning solistina koos orkestrite ja nimekate dirigentidega, samuti kammeransamblites, kontsertidel Eestis ja ida pool N. Liidus, teistes liiduvabariikides.

Leelo Kõlar on põhjalikult uurinud klaveriõpetuse metoodikat, koostanud klaveriõpikuid, kirjutanud (peaaegu kuni siiani) kontserdiarvustusi. Kui ta noorena tahtis ja huvitus samadest teemadest, millega muusikaõpetuse radadel tegeles ta isa Riho Päts, oli ta siis paljuski talle abiks, hilisematel aegadel aga tõttas Riho Päts appi Leelole oma kogemustega, ja nii sündis hulga toredat, vajalikku ja sisukat koostööd. Leelo Kõlar on kirjutanud ka ise klaverimuusikat peamiselt pedagoogilisel otstarbel, oli ta ju kolm aastat ka professor Heino Elleri juures kompositsiooni õppinud.

Juubilar on pidanud loenguid klaverimängu õpetamise metoodika konverentsidel, juhatanud meistrikursusi ja täiendõppekoolitusi, osalenud klaverikonkursside žüriides jpm. Ta on koostanud ja välja andnud mitmeid klaveripalade kogumikke, mis on mõeldud eeskätt lastele või klaverimängus algajatele. Leelo Kõlar on korraldanud mudilastele mõeldud kontsertide sarju ning neil ise esinenud.

Leelo Kõlari koostatud ja väljaantud kogumike hulgas on „Aastaringis: mudilaste laulik“ 1966, „Klaveriõpik“ (koostöös Riho Pätsiga) 1975, „Lastelaulud“ 1989, „Algus – klaveriõpik algajatele“ 1994, „Muusikalised mängud“ 1995, „Väikesed klaveripalad lastele“ 1996 jt. Leelo Kõlar on kirjutanud raamatud „Riho Päts sõnas ja pildis“ 1981, kus ta on koostaja ja kaasautor, ning „Klaverijutud“ 1981. Ta on välja andnud CD „Eesti heliloojate klaverimuusikat lastele ja noortele" (2002). Tema enda soolomängud klaverile on kokku pandud CD-le „Ricordanza“ 2000. aastal.

Kuigi maestra Leelo Kõlar võinuks kindlasti töötada juba ammu muusikakõrgkooli professorina, on ta sihilikult piirdunud pedagoogitööga keskastme muusikakoolis, hoides samal ajal suure tähelepanu all ka algastme klaveriõpetuse probleeme.

Kui Tallinna Ülikool asutas 2002. aastal Riho Pätsi Koolimuusika Fondi, on ta selle tegevuses kaasa löönud kõikvõimalikul viisil. Leelo Kõlar on Eesti Klaveriõpetajate Ühingu asutajaliige, saanud teenelise õpetaja aunimetuse. Muusikapedagoogilistel üritustel on ta alati ka ise pianistina üles astunud.

Leelo Kõlari käesoleval juubelikuul austas Riho Pätsi Koolimuusika Fond järjekordselt parimaid muusikaõpetuse vallas. Leelo Kõlar mängis sel puhul pidusaalis solistina ja tõi ettekandele Ester Mägi tehniliselt nõudliku klaveriteose „Vana kannel“– see ettekanne oli väga meeldejääv ning rohkem kui suurepärane.