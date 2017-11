Chrysta Belli sooloalbum "We Dissolve" sai alguse kaks aastat tagasi, kui Lynch hakkas tööle Twin Peaksi uue hooaja kallal. See on kantud samasugust hämarast pingest nagu ka Lynchiga koos tehtud projektid.

Agent Tammy Prestoni tegelaskuju Twin Peaksis lasi Lynch tal endal kujundada, 17 aastat koostööd andis selleks piisavalt usaldust. Chrysta Bell tõdes, et ka agent Tammy ei mõista, mis Twin Peaksis tegelikult toimub.

"Tammy esindab omamoodi ka vaatajat, ka tema ei mõista, mis toimub. Ta astuks justkui pimedast valguse kätte nagu teisedki, ta küsib küsimusi ja püüab asju mõista, sest see on tema kirg - paljastada saladusi ja koguda kokku väikseid infokilde," rääkis Bell "Aktuaalsele kaamerale".

"Twin Peaksi" kolmandat hooaega peavad mitmed kriitikud aasta suursündmuseks, kuna telesari võimaldas David Lynchil realiseerida ka kõige fantastilisemaid ideid. Sarja lõpp tekitas hulga küsimusi ja Chrysta Bell leiab, et need võivadki vastamata jääda. Chrysta ise kavatseb pühenduda esialgu muusikale, mis on ta kirg, kuid ei lükka tagasi ka muid pakkumisi, kui ta intuitsioon selle heaks kiidab.

"See ei pea olema keegi väga tuntud, see võib olla lühifilm, kunstitaies.. ma pole sedavõrd kinni mingis nimes kui selles, et mu kogemus, see väike hääl ütleb mulle: jah! võta see, see on õige, või: ära seda tee!. Seda ma kuulan ja sellele pööran tähelepanu," sõnas Bell.