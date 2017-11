Vahur Afanasjev: ei tahtnud minna kõige igavamat teed ja luua kurja venelase kuju

"Peeter Esimene" võib-olla oligi see raamat, mis mind hästi suurt jurakat kirjutama inspireeris. Lugesin vene keeles ta läbi ja tundus, et ma pean proovima, mis siis juhtub? Aleksei Tolstoi „Kannatuste rada“, Pasternaki „Doktor Živago“ - need võimsad asjad on kõik mind kindlasti kirjutama mõjutanud. Mõjutanud on ka eesti asjad, kindlasti ka Tammsaare," rääkis kirjanik, lisades, et inspiratsiooni võib saada ka filmidest. "Samamoodi Mihhalkovi „Siberiaada“ võib olla ka selle raamatu mõjutaja ja ka meie „Tants aurukatla ümber“ kindlasti."

Üks kandev jõud selles raamatus on elukutseline miilits, Raimond, kelle töökohaks on Alatskivi loss. "Kindlasti ei tahtnud ma kõige igavamat lahendust võtta - eesti kirjanduses kurja venelase kuju oleks nagu loogiline. Raimond on väga huvitav, et tal on ka omad motivatsioonid, miks ta nii halb on." selgitas Afanasjev.

Afanasjevi raamat on ka tavapäratult uhkelt illustreeritud. "Peeter Allikuga sujus koostöö suurepäraselt. Ta on ikkagi eesti üks kõige kõvemaid graafikuid üldse. Ja tal on see lahe omadus, et ta on väga tark mees ja ta oskab lugeda," tunnustas autor illustraatori panust.