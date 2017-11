Ivo Volt: Mary Beard kirjeldab vaimukalt lihtsate roomlaste elustiili

Cambridge’i ülikooli Newnhami kolledži professor Mary Beard on tuntud just selle poolest, et ta viib antiigi nii-öelda rahvani ning seda teeb ta ka oma uues raamatus "SPQR", mis on lühend väljendist „cenatus populus romanus“ – Rooma senati rahvas. "Raamat on selline ülevaade rooma ajaloost, mida ma arvan, et eesti keeles varem ei ole ilmunud - siit ei tasu otsida kindlaid väiteid või supersuuri üldistusi ajalooliste narratiivide kohta, mida varasemad ajaloolased kipuvad tegema," arutles Volt. "Mary Beardi on nimetatud müüdi lammutajaks, selle pildi hägustajaks tegelikult. Ja see muidugi teeb selle raamatu huvitavaks. Siin tõesti minnakse eliidi eluolu juurest täiesti tavalise igapäevainimese kõige igapäevastemate tegevuste juurde. Ehk siis käimla-huumorini välja."

Ta lisas, et Beard seab kahtluse alla varasemate ajaloolaste väited või tahab neid kontekstualiseerida. "See tähendab, et kui kuskil 19. sajandil või varem mõni kuulus Rooma ajalugu käsitlev teos on ilmunud, siis Mary Beard seda teost kasutades tahab panna selle konteksti ehk siis näidata, miks ja kuidas on mingisugused käsitlused näiteks 19. sajandil levima hakanud," selgitas ta. "Mary Beardi kõne- ja kirjapruuk on talle väga iseloomulik. Siin võib lausa tuua näiteid sellest, kuidas ta peaaegu iga tõsisema sündmuse kirjeldamisega viskab väikse vimka sisse. Ma olen väga rahul ka selle tõlkega, see on tõesti üsna ladusalt tehtud ja toimetatud."

Voldi sõnul on tegu kõige põhjalikuma Rooma ajaloo käsitlusega, mis on ilmunud 1950-60. aastatest peale ja kindlasti on see tänapäevastele teadusstandarditele vastav, aga samal ajal võiks seda soovitada väga laiale lugejaskonnale.