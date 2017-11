Mart Juure raamatusoovitused: koerapulmaluulest Oktoobrirevolutsiooni

Joel Sang "Tulge eile meile"

!See on ammendamatu abivahend meile kõigile, kes me varsti kohtume jõuluvanaga, kuid keda ei rahulda enam tavapärane "Jõuluvana, punanina, hüppas üle laualina."

Paul-Eerik Rummo "Tihane tõstab tiibu"

"Ma ei teagi, milline on täpselt Paul-Eerik Rummo kõige kuulsam autoritekst, kas äkki hoopis mõni laul "Viimsest reliikviast" või mõni näidend. Minu meelest aga on kõige kuulsam luuletus shoopis see "Pinni ja panni, meie lähme vanni, mis me seal teeme, seebivahtu sööme". Eriti väärtuslikuks teeb Paul-Eerik Rummo lasteluuletuste kogumiku see, et illustratsioonid sellele raamatule on esmakordselt teinud noor, andekas kunstnik Kaido Ole.

Mart Kivastik "Armastuse vormid"

Mart kirjutab väga häid arvamuslugusid, esseid ja reisikirju, mis on siia raamatusse kokku pandud. Mulle meeldib reisikirju väga lugeda, sest ma ise reisida üldse ei viitsi ja raamatust saab teada, kui palju raskusi ja takistusi võib ühel reisil ette tulla või kui paljude tüütute inimestega võib seal kokku puutuda. Ka siin kaanepildid pigistab karu üht tütarlast. Ei, ma ikka ei lähe reisile!

Helen Rappaport "Revolutsiooni küüsis"

Hiljuti tähistasime me kõik kes vähem, kes rohkem Oktoobrirevolutsiooni 100. aastapäeva ja sel puhul on sobilik meenutada inglise ajaloolase Helen Rappaporti teost, mis räägib Petrogradist ajavahemikul Veeburarirevolutsioonist kuni Oktoobrirevolutsioonini. Põhiline, mis ma enda jaoks kõrva taha panin, oli see, kui hirmus on olukord kui riigivõim muutub nõrgaks, valitsejad ei jaksa valitseda ja kui palju mõttetut vägivalda see tekitab.

John Grisham "Salakaebaja"

Siin on jälle midagi roima- ja krimisõpradele. Grisham on üha rohkem eemaldunud sellisest klassikalisest kohtusaalidraamast - siin raamatus leiab ainult väike osa aset kohtusaalis ning raamat pühendub hoopis ühe kelmi kohtuniku paljastamisele. Kellel kõik eelmised minu poolt raamatut läbi loetud, lugege Grishamit ka!