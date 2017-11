Chrysta Bell: ei osanud arvatagi, et saan rolli "Twin Peaksis"

Esiltete siin oma uut albumit, enne olete töötanud Lynchiga, teinud albumi ja EP. Miks otsustasite soolokarjääri kasuks?

Mõnikord sa lihtsalt tead, kui asjad hakkavad kuhjuma. See oli sobiv hetk muutuseks ka mu muusikalises taaskehastumises, tegin Davidiga muusikat mitu aastat, see oli väga ilus ja paljuandev kogemus ja ma õppisin temaga koostööst palju. Ma teadsin, et tal on uus projekt tulemas – Twin Peaksi kolmas hooaeg - ja ma teadsin, et see hoiab teda kaua kinni. Nii teadsime mõlemad, et see peatükk on sulgemas ja me polnud kindlad, kas me teeme veel koos muusikat. Kõik, mida me teeme, on nagu orgaaniliselt seotud. See pole planeeritud, et 2016 teeme albumi, pigem asjad kulgevad nagu omasoodu ja teades, et tal on palju tööd ja et oleme teinud kaks ilusat plaati koos, oli see mulle lihtsalt täiuslik hetk: võtta ette uus avastusretk muusikas - see album, mille produtsent oli John Parish.

Kas Lynchiga kavatsete teha veel koos muusikat või tuleb järgmine plaat isegi näiteks Badalamentiga?

Praegu pole midagi planeeritud, me pole Davidiga kunagi midagi plaaninud, kõik on lihtsalt ise tulnud. Seega ma ei tea sellele küsimusele praegu vastust. Kui see peab tulema, siis tuleb. See käib nii, et David helistab ja küsib: "Chrysta Bell, kas tahad tulla stuudiosse ja teha muusikat?" ja ma vastan, et "Jah, David! Seda ma tahaks küll". Nii on kogu me koostöö saanud alguse sobivast hetkest - mina olen Los Angeleses ja tal on mingi inspiratsioon, siis saame kokku. See on väga orgaaniline ja nii me elamegi. 17 aastat sõprust on andnud kaks albumit ja nüüd selle osatäitmise Twin peaksis. Ma tunnen end väga õnnelikuna selle eest, mida me oleme koos saavutanud ja kui midagi on veel tulemas, olen väga rõõmus, kui aga jääb kõik sellele tasemele, mida oleme praegu teinud, on ka see täiuslik.

Kas nii tuli ka roll Twin Peaksi, et David helistas ja ütles?

See tuli tegelikult meie viimase töösessiooni ajal, kui tegime koos EP-d "Somewhere in the Nowhere". Salvestasime albumit ja lobisesime, jõime kohvi ja suitsetasime sigarette ja ta ütles: "Chrysta Bell, ma arvan, et mul on sulle üks osa mu järgmises projektis". Ma olin väga üllatunud, sest ei osanud arvatagi, et saan osa "Twin Peaksi" kolmandas hooajas. Ma ei osanud sellest unistadagi, olin piisavalt rahul me muusikalise koostööga ega osanud arvatagi, et midagi sellist on mulle veel varuks. Olin täielikult üllatunud. Ja see oli kõik väga saladuslik: esmalt ta ütles, et mul on sulle üks filmiroll mu uues projektis, ma ütlesin – okei. Siis kulus mitu mitu kuud, järgnesid uued vestlused ja ma ei teadnud, kas uus projekt on muusikast või lihtsalt näitlemine? On see suur või väike osatäitmine ja ma ei teadnud midagi kogu tegelaskujust, see kõik selgus tasapisi.

Kas saite ka ise kujundada agent Tammy Prestoni tegelaskuju?

See polnud mitte niivõrd mu arvamus, vaid mu loomus või olemus, mis sellesse karakterisse sisse kirjutati. David teadis, mida ta minult saab, sest tundsime teineteist juba pikka aega. See polnud nii, et David ütleks, et Tammy on selline või selline, pigem oli see Chrysta Belli sulandumine Tammy karakterisse ja David andis mulle lihtsalt mõista, et ta usaldab mind selle tegelaskuju loomisel. Ta tagas ka selle, et ma vajalikud repliigid meeles peaksin ja et ma mõistaksin, kes ja mis ta oli. Siis David lihtsalt lasi mul olla Tammy.

Kas Tammy sai aru, mis TP-s toimub?

Kas keegi üldse mõistab, mis toimus TP-s? Ei. Siin on ühendatud lummus ja uudishimu. Ma arvan, et Tammy esindab omamoodi ka vaatajat, ka tema ei mõista, mis toimub. Ta astuks justkui pimedast valguse kätte nagu teisedki, ta küsib küsimusi ja püüab asju mõista, sest see on tema kirg – paljastada saladusi ja koguda kokku väikeseid infokilde. Omamoodi teeb seda ka vaataja, sest TP vaataja on väga innukas ja uudishimulik ja ma ütleks ka, et väga tark. Seetõttu ongi nad tõmmatud sellesse maailma, mis on äärmiselt haarav, ahvatlev ja pöörane ning see on äärmiselt põnev ülesanne, kas suudad neid tükke kokku panna. Ma arvan, et Tammy ongi sealsamas selle vaataja kõrval.

Mark Frosti romaanis on Tammyl niiöelda viimane sõna. Kas olete sellest teadlik?

Olen olnud kontserdituuril alates raamatu trükis ilmumisest. Need on omamoodi eraldi maailmad – raamat ja sari, seal on teatud ühtelangevusi ja mul pole olnud võimalust lugeda Mark Frosti „Final Dossieri”. Ma lugesin „Secret Historyt” ja see oli vapustav, väga meelelahutuslik ja mul on hea meel Mark Frosti üle, et ta jagab oma arvamust, kuidas tema arvates need tegelaskujud arenesid ning mis neist saab. Aga need infokillud tuleb meil kõigil omaette ise kokku panna. Lõpuks elavad kõik müsteeriumid meie endi peas ja me saame seda kaunist infot Davidilt ja Markilt, ent ma arvan, et suure osa moodustab ikkagi me endi tõlgendus ja me endi mõtted, mis filtreerivad ja kujundavad vastuseid ning lahendusi. Lõpuks võime ka lihtsalt võtta vabalt ning rahulduda kõigi nende vastamata küsimustega.

Suur küsimus : kas Twin Peaks on läbi?

See on saatus. Ma oleksin tahtnud, et see oleks lõppenud varem, sest see jõupingutus "Twin Peaks: The Return" ehk sarja kolmanda hooaja kokkupanemiseks on olnud üüratu. Väikeseid imesid juhtus kogu aeg, me ei teadnud kas ja kuidas selle tehtud saab. See oli nagu Ameerika mägede atraktsioon, kus me kõik koos olime - ja et see üldse valmis sai, oli väga erakordne. Meil oli lisada 18 osa olemasolevale "Twin Peaksi" maailmale. See on väga erakordne ja spekuleerida praegu selle üle, kas neid tuleb veel, tuleb veel mõelda ja olla rahul sellega, mida oleme juba saavutanud. See on nii ebatavaline ja märkimisväärne, et TP jätkus! Ma ei tea, mida on saatusel veel varuks, kuid mina loodan. Mulle meeldib TP kolmas hooaeg isiklikel põhjustel ja ka inimkonna pärast. Aga mul ei ole praegu vastust, ja kui mul ka oleks, ma seda ei jagaks.

Plaanid?

Muusika alati muusika! Kui on võimalusi teostada end teatris või televisioonis või filmis, olen avatud pakkumistele, aga muusika on mu kirg, see on see, millest mõtlen ja unistan öösel ja hommikul ja seega kõigepealt muusika, ülejäänud - eks näeb.

Kellega tahaksite koos töötada?

Olen mõelnud muusikast rohkem, ma armastan kino, kuid armastan seda kui kunsti, mida nautida, mitte niivõrd seda, milles osaleda. Seega sooviksin tuua oma muusikat filmidesse, aga režissööridest – Alejandro Jodorowsky, temaga meeldiks koos töötada, Darren Aronofsky, Terrence Malick. Olen selline inimene, et kui midagi mulle välja pakutakse ja ma leian selles enda jaoks vajaliku sädeme, saan oma kosmilise „jah” vastuse, see ei pea olema tuntud, vaid võib olla lühifilm, kunstitaies... ma pole sedavõrd kinni mingis nimes, kuivõrd selles, et mu kogemus, see väike hääl ütleb mulle: „Jah! Võta see, see on õige” või „Ära seda tee!”. Seda ma kuulan ja sellele pööran tähelepanu.