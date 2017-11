Finlandia auhinna pälvis Juha Hurme romaan Soome-müüdist

Tõejärgne on mõiste, mis mulle eriti ei meeldi. Niisugust aega, kui tõde on olnud defineeritav, pole ju kunagi olnud. Seega ei ole ka selle järgset aega. Pigem kirjeldab see mõiste ühiskonna seisundit, kus informatsiooni ülekülluses pole enam võimalik tõeseid väiteid ebatõestest eristada, kirjutab Ülo Mattheus ajakirjas "Looming" ilmunud artiklis "Tõde, müüt ja moraal".

Soome Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud mängufilmi "Igitee" maailmaesilinastus toimus eile õhtul kinos Kosmos. Eesti-Soome-Rootsi koostöös valminud film on täies mahus üles võetud Eestis, peamiselt Ida-Virumaal, ning jutustab Soome ameeriklaste saatusest nõukogude režiimi all.

1984. aastal asutatud Finlandia auhind on Soome suurim kirjandusauhind, mida annab välja Soome Kirjandusfond (Suomen Kirjasäätiö). Auhinnasumma on 30 000 eurot.

Kirjanik, teatrilavastaja ja režissöör Juha Hurme on sündinud 1959. aastal. Tänavu Finlandiaga auhinnatud teost „Niemi“ (Neem, kirjastus Teos) nimetab autor ise ka poeemiks. 448-leheküljeline romaan otsib läbi meeletu hulga kultuuriloolise materjali vastust soomlaste, aga ka meie teiste põhiküsimusele: kes me oleme, kust tuleme ja kuhu läheme.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel